Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Martedì 2 settembre a Cutrofiano prosegue la quindicesima edizione de Li Ucci Festival, ideata e promossa da Sud Ethnic Aps, con la direzione artistica e organizzativa di Antonio Melegari, in sinergia con il Comune di Cutrofiano e in collaborazione con Consiglio regionale della Puglia, Provincia di Lecce, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Istituto Diego Carpitella, Camera di Commercio di Lecce, Gal Isola Salento e altre realtà pubbliche e private.

Nell’atrio di Palazzo Filomarini in Piazza Municipio, la terza serata si aprirà alle 21:00 con la consegna del Riconoscimento cultura d’onore a Enzo Ligori, giornalista, scrittore, dirigente regionale in pensione, già docente universitario di Comunicazione pubblica e istituzionale, e Giovanni Leuzzi, insegnante che ha operato tutta la vita tra politica e cultura, privilegiando la conoscenza e l’indagine delle varie espressioni della storia locale. Nato nel 2018 e attribuito ogni anno a personalità che si sono distinte nel mondo culturale e sociale, durante il Festival il premio sarà consegnato anche al Canzoniere Grecanico Salentino, il gruppo di musica popolare più longevo e influente della scena pugliese, fondato da Rina Durante, che quest’anno compie cinquant’anni, e Menamenamò, interpreti della tradizione che da trent’anni hanno saputo diffondere i loro saperi e la loro ricerca autentica. Alle 21:30 un’anteprima assoluta per Li Ucci: Voci di Terra Nostra, formazione interamente salentina che porta in scena canti di lavoro, stornelli e pizzica con gli strumenti tradizionali, presenterà un nuovo spettacolo che condurrà il pubblico in un viaggio da Nord a Sud. Il concerto, arricchito dall’uso di percussioni in terracotta e ceramica realizzate da aziende e artigiani locali, è patrocinato da AICC – Associazione Italiana Città della Ceramica. Dalle 19:30 alle 21:00 nelle scuderie del Palazzo sarà possibile visitare la mostra fotografica ITTÙ – immagini e luoghi della Grecìa Salentina (aperta fino a venerdì 5 sempre dalle 19:30 alle 21:00) con ventiquattro scatti di Fabrizio Lecce e Paolo Laku che raccontano il territorio della Grecìa Salentina, con didascalie in griko e in italiano, realizzata con il sostegno della Legge Regionale 5 – 2012 | Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia.

Fino a sabato 6 settembre, Li Ucci proporrà una settimana di concerti, incontri, il Riconoscimento cultura d’onore e degustazioni con gli Assaggiucci. Nata nel 2011, a un anno dalla scomparsa di Uccio Aloisi, con l’intento di ricordare lo storico gruppo “Gli Ucci” e tutti i grandi cantori del Salento che hanno saputo tramandare i canti e le tradizioni del territorio, la manifestazione è cresciuta negli anni, ha ampliato la sua visione, arricchito il programma e coinvolto nuove generazioni di musicisti e artisti capaci di trasmettere il patrimonio popolare salentino. Ingresso libero. Info www.liuccifestival.it – 3776954833.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Mercoledì 3 alle 21:00, ancora nell’atrio di Palazzo Filomarini sarà presentato il libro “Morso d’amore. Viaggio nel tarantismo salentino” del compianto Luigi Chiriatti, da poco pubblicato in una nuova edizione dalla casa editrice Kurumuny. Scomparso nel 2023, il musicista (Canzoniere Grecanico Salentino, Canzoniere di Terra d’Otranto e Aramirè), studioso, scrittore, editore (l’esperienza di Kurumuny nasce nel 2002), dal 2015 direttore scientifico dell’Istituto “Diego Carpitella” e direttore artistico del festival “La Notte della Taranta”, è stato una delle figure più importanti del mondo culturale pugliese con la sua instancabile attività di ricerca e divulgazione nel campo delle tradizioni popolari del Salento. “Morso d’amore” è un testo fondamentale che intreccia ricerca etnografica, testimonianze orali, canti e materiali storici. Con un approccio personale e scientifico insieme, l’autore esplora il rito di guarigione legato al morso mitico della tarantola, alla pizzica e al culto di San Paolo, restituendo un affresco vivo di mito, memoria e identità collettiva. A trent’anni dalla prima uscita, il volume è tornato in libreria in edizione aggiornata, con una nota critica di Fabio Dei e la copertina di Francesco Cuna. L’incontro, moderato da Sandra Stefanizzi, vedrà la partecipazione dell’editore Giovanni Chiriatti, della musicista e cantante Ninfa Giannuzzi e di Valentina Avantaggiato, presidente dell’Istituto Diego Carpitella e sindaca di Melpignano. Durante la serata interventi musicali a cura di Mattia Chittano, Daniele Giumentaro, Riccardo Cortese.

Giovedì 4 alle 21:00 in Piazza Cavallotti una serata dedicata ai vincitori del Premio Folk & World. Sul palco si alterneranno i campani Terrasonora Folk, che fondono elementi di musica pop, elettronica e folk con suoni e tradizioni locali, e il progetto Zimba ca te passa (vincitore assoluto Premio Nazionale Folk & World e Premio Nuovo Imaie) che ruota intorno al giovane Edoardo, figlio di Pino Zimba, tra le figure più amate della tradizione salentina. La formazione propone una nuova onda folkloristica, capace di coinvolgere le nuove generazioni attraverso arrangiamenti che, partendo dalla pizzica pizzica, si contaminano con rock, balkan e cumbia. Nato nel 2015 e dedicato a band ed esperienze italiane attive nel folk e nella world music, il riconoscimento è promosso e ideato dall’Aps Sud Ethnic in collaborazione con Li Ucci Festival di Cutrofiano, il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, il Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli e in partenariato con BlogFoolk Magazine. In apertura il Riconoscimento Cultura d’Onore sarà consegnato al Canzoniere Grecanico Salentino. Venerdì 5 alle 21:30 a Parco Sant’Antonio appuntamento con Ghetto Child sound system, una crew indipendente che, ispirandosi ai leggendari impianti jamaicani, diffonde messaggi di pace e amore con un impianto audio autocostruito e un’anima militante. La serata accoglierà le voci di Raffaella Aprile, Kavita Soni e Mr. Bassie e le poesie di Doris Damico e Antonio Lizard.

Sabato 6 settembre, la giornata finale nella Masseria L’Astore, prenderà il via alle 12:00 con l’apertura dell’area picnic con tante attività per tutta la famiglia. Alle 16:00 da non perdere il laboratorio di pizzica-pizzica (Posti Limitati e su prenotazione via whatsapp al numero 3284315313). Dalle 19:00 le visite nel frantoio ipogeo, l’apertura della area food AssaggiUcci e “Pineta in Musica” con P40, Lecce Canta e Jonica Popolare Trio. Alle 21:00 dopo la consegna del Premio Riconoscimento cultura d’onore ai Menamenamò, interpreti della musica popolare che da trent’anni hanno saputo diffondere i loro saperi e la loro ricerca autentica, spazio al grande concerto de Li Ucci Orkestra con numerosi ospiti. In chiusura l’after show con il world dj-set di Cesare Dell’Anna. L’evento è attento alla sostenibilità ambientale, con la presenza di Eco-Festa e delle iniziative a cura di Plastic Free.

ALTRI EVENTI OFF

Domenica 21 settembre alle 12:00 (ingresso libero) nell’Azienda Agricola Piccapane in contrada Sirgole, la quindicesima edizione ospita il progetto “AssaggiUcci” con “Il pranzo sociale di comunità”, e il concerto del cantautore Mino De Santis e le ronde spontanee insieme ai componenti de Li Ucci Orkestra. Martedì 21 ottobre alle 21:00 (luogo da definire) un concerto con Uccio Aloisi gruppu e altri ospiti per celebrare, nella sua città natale e nel quindicesimo anniversario della sua morte, la figura di Uccio Aloisi, straordinario interprete della musica tradizionale salentina, scomparso il 21 ottobre 2010.

GLI ASSAGGIUCCI

Grazie al progetto AssaggiUcci, inserito nel programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare del triennio 2024/2026 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, tutte le artiste e gli artisti coinvolti riceveranno in omaggio prodotti locali grazie alla partnership con La Terra di Puglia e l’Azienda Agricola Le Lame. Inoltre, avranno l’opportunità di partecipare a un percorso di degustazione di gelati selezionati da Dolce Arte appositamente per il festival. Come ulteriore omaggio, riceveranno anche alcuni oggetti in ceramica realizzati dalle aziende Fratelli Colì, Ceramiche Benegiamo e Salvino De Donatis.

Ingresso libero

Info e programma

www.liuccifestival.it – 3776954833