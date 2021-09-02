Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 02 settembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 56
Provincia di Bat: 26
Provincia di Brindisi: 28
Provincia di Foggia: 37
Provincia di Lecce: 63
Provincia di Taranto: 14
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: -15
4.419
Persone attualmente positive
232
Persone ricoverate in area non critica
24
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.445
Provincia di Bat: 27.515
Provincia di Brindisi: 20.935
Provincia di Foggia: 46.550
Provincia di Lecce: 29.812
Provincia di Taranto: 40.405
Residenti fuori regione: 960
Provincia in definizione: 439