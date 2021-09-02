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8 Maggio 2026
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Puglia: 264061 positivi a test corona virus, incremento di 209 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

2 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 02 settembre 2021

209

Nuovi casi

15.655

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 56
Provincia di Bat: 26
Provincia di Brindisi: 28
Provincia di Foggia: 37
Provincia di Lecce: 63
Provincia di Taranto: 14
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: -15
4.419

Persone attualmente positive

232

Persone ricoverate in area non critica

24

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

264.061

Casi totali

3.312.305

Test eseguiti

252.928

Persone guarite

6.714

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.445
Provincia di Bat: 27.515
Provincia di Brindisi: 20.935
Provincia di Foggia: 46.550
Provincia di Lecce: 29.812
Provincia di Taranto: 40.405
Residenti fuori regione: 960
Provincia in definizione: 439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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