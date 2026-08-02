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Fritrak - Trasporto acqua

2 Agosto 2026
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Traffico delle vacanze: strade, oggi pomeriggio bollino rosso Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI

2 Agosto 2026
bollini agosto

Il calendario di traffico intenso fa segnare per questo inizio di agosto il secondo pomeriggio consecutivo con il bollino rosso per le autostrade e principali strade italiane. La mattina, invece, è in codice giallo oggi mentre ieri è stata da bollino nero, ampiamento rispettato all’atto pratico con una notevolissima circolazione di veicoli e gli immancabili, inevitabili disagi.

 

Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano:

https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/area

 

 

 


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