Il calendario di traffico intenso fa segnare per questo inizio di agosto il secondo pomeriggio consecutivo con il bollino rosso per le autostrade e principali strade italiane. La mattina, invece, è in codice giallo oggi mentre ieri è stata da bollino nero, ampiamento rispettato all’atto pratico con una notevolissima circolazione di veicoli e gli immancabili, inevitabili disagi.

Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano:

https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/area