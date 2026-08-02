Domani, su 27 città campione, solo due in codice giallo: Messina e Reggio Calabria. Nessuna in codice arancione. Le altre 25 annoverate nel bollettino ondate di calore del ministero della Salute saranno in allerta rossa. Fra queste Bari, che per alcuni giorni fino a oggi è stata in codice arancione. Oggi in alcune località della Puglia sfiorata la temperatura di 40 gradi.

Oggi vari incendi, nelle zone della Murgia, tra Martina Franca e Villa Castelli, a Marina di Pulsano anche con automobili andate a fuoco.

Nel Salento una 76enne è morta per un malore mmentre era al mare.