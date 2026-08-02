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2 Agosto 2026
Bologna, 2 agosto 1980: ore 10,25. Le vittime baresi La strage alla stazione ferroviaria del capoluogo emiliano

Caldo: città campione, domani 25 su 27 in codice rosso. Compresa Bari Ministero della Salute, bollettino ondate di calore: in allerta gialla solo Messina e Reggio Calabria. Salento: malore al mare, morta anziana. Vari incendi di vegetazione

2 Agosto 2026
bari

Domani, su 27 città campione, solo due in codice giallo: Messina e Reggio Calabria. Nessuna in codice arancione. Le altre 25 annoverate nel bollettino ondate di calore del ministero della Salute saranno in allerta rossa. Fra queste Bari, che per alcuni giorni fino a oggi è stata in codice arancione. Oggi in alcune località della Puglia sfiorata la temperatura di 40 gradi.

Oggi vari incendi, nelle zone della Murgia, tra Martina Franca e Villa Castelli, a Marina di Pulsano anche con automobili andate a fuoco.

Nel Salento una 76enne è morta per un malore mmentre era al mare.

 

 

 

 


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