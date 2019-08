Viaggiare negli Stati Uniti: musei in rassegna in California

La California non è solo spiagge, parchi e città famose. Un viaggio lungo questo Stato merita una visita ai numerosi e bellissimi musei: dalla vita dei nativi indiani allo Shuttle fino alla pittura europea.

Esibizioni, raccolte, mostre di ogni tipo e organizzate spesso in edifici moderni che meritano una visita anche solo dal punto di vista architettonico.

I musei californiani confermano la tendenza all’eccesso e alla grandiosità tipica degli Stati Uniti.

In questo articolo ve ne presentiamo alcuni tra i più interessanti nella costa tra San Francisco e Los Angeles.

San Francisco

Asian Art Museum (200 Larkin Street)

Si possono ammirare oggetti d’arte e manufatti da 40 Paesi dell’Asia, esposti all’interno di un edificio progettato da Gae Aulenti.

Cable Car Museum (1201 Mason Street)

Oltre ad ammirarli da vicino, in questo museo potrete conoscere tutti i segreti sui famosi tram elettrici di San Francisco.

Legion of Honor (34th Avenue and Clement Street, Lincoln Park)

Ospita una delle maggiori collezioni al mondo di Auguste Rodin insieme ad una importante esposizione sull’arte europea in generale.

Exploratorium (3601 Lyon St.)

Un museo innovativo, futuristico e interattivo che vi accompagnerà alla scoperta delle meraviglie della scienza. I vostri bambini ne saranno entusiasti.

M.H. De Young Memorial Museum (50 H. Tea Garden Drive, Golden Gate Park)

In mostra la grande pittura americana da Church a Hopper e altri, in un nuovo edificio progettato da Herzog e de Meuron.

Berkeley

Berkeley Art Museum (2626 Bancroft Way)

Si tratta del museo universitario più rinomato degli Stati Uniti. Qui potrete ammirare quadri di Tiziano, Rubens, Renoir, Klee, Mirò, Pollock.

Oakland

Oakland Museum of California (1000 Oak Street)

Se volete conoscere la storia, l’arte e l’ecologia della California, questo museo merita proprio per la ricchezza e grandiosità delle sue esposizioni.

Sacramento

California State Railroad Museum (II Street at I Street)

Un museo dedicato alle ferrovie dell’800 con 21 locomotive in mostra. C’è la possibilità di percorrere un itinerario estivo di 10 km.

Santa Barbara

Botanic Garden (1212 Mission Canyon Road)

Cactus, redwoods & co.: insomma in mostra tutta la flora caratteristica del tipico paesaggio desertico californiano.

Santa Barbara Historical Society Museum (136 East De La Guerra St.)

Diventerete esperti di tutta la storia di questo territorio, dagli indiani della tribù degli chumash all’annessione agli Stati Uniti nel 1850, senza contare che visiterete anche una dimora storica dall’indiscusso fascino.

Santa Barbara Museum of Art (1130 State Street.)

In mostra Monet, Chagall, Gauguin, Calder, l’Espressionismo Astratto e una bella sezione asiatica. Anche le esibizioni temporanee sono sempre molto interessanti.

Los Angeles

California Science Center (700 State Dr)

Il museo è una vetrina della scienza, della tecnica e del sapere scientifico in generale: migliaia di bottoni da schiacciare, simulazioni, robot per un’interazione a 360°.

Natural History Museum (900 Exposition Blvd)

Da non perdere le sezioni dedicate alla preistoria, dove i dinosauri tornano letteralmente a vivere, alla civiltà precolombiana, allo zoo degli insetti e al Rose Garden.

Prima di partire un consiglio di viaggio

Ricordatevi di richiedere almeno 72 ore prima del volo, l’ESTA, l’autorizzazione al viaggio online richiesta dal governo americano, che sostituisce il vecchio visto turistico. Andate sul sito application-esta.us per richiederla comodamente online e trovare tutte le informazioni necessarie al vostro imminente viaggio negli Stati Uniti.