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Fritrak - Trasporto acqua

2 Giugno 2026
Festa della Repubblica Oggi si celebrano anche ottanta anni dal voto alle donne

Due mesi che il pugliese 53enne è disperso per il crollo del ponte in Molise Ticino: tuffo nel fiume, disperso 23enne residente a Foggia. E dall'1 maggio è disperso in mare il kitesurfista 39enne Mimmo Piepoli

2 Giugno 2026
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La mattina del 2 aprile l’auto con a bordo Domenico Racanati fu travolta nel crollo del ponte sul fiume Trigno abbattuto dalla furia dell’acqua. Stava percorrendo quel tratto della strada statale 16 in territorio di Montenero di Biscaccia. Il 53enne di Bisceglie è disperso da due mesi. Le ricerche, incessanti nelle prime settimane, sono diventate più selettive. Nè dell’uomo né del veicolo nessuna traccia, salvo la targa e un parafango.

Ieri pomeriggio, fiume Ticino nel pavese. Ci si è tuffato, nei pressi di un cantiere, un ragazzo di 23 anni residente a Foggia. È stato inghiottito dalle acque ed è disperso.

Da un mese, l’1 maggio per l’esattezza, è disperso in mare il kitesurfista salentino Mimmo Piepoli, 39 anni. Sopraffatto dal vento e dalle acque al largo di Porto Cesareo. Le ricerche sono svolte in mare aperto, anche nell’altra parte della costa adriatica.

(immagine: tratta da tweet dei vigili del fuoco)

 

 

 


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