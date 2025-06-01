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Bari: stasera “Il processo” Vallisa

2 Giugno 2025
Paolo Panaro

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

All’auditorium Vallisa di Bari si chiude la rassegna «Incroci», appendice di «Teatro Studio 2025» della Compagnia Diaghilev realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari. L’appuntamento è in programma lunedì 2 giugno (ore 20) con Paolo Panaro, che propone una lettura de «Il processo» di Franz Kafka. Scritto fra il 1914 e il 1915, è ritenuto uno dei migliori racconti dello scrittore boemo. È la storia di Josef K., arrestato e perseguitato dall’autorità senza che venga mai a sapere la natura del suo crimine. Nell’opera emerge anche la passiva accettazione dell’ineluttabilità di una giustizia che funziona con sue logiche autoreferenziali e insondabili, contro cui a nulla servono la lucidità e la razionalità del protagonista.


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