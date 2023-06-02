Il turismo in Italia è in ottima salute e lo manifestano le prenotazioni per questo ponte del 2 giugno: 78 per cento di camere d’albergo prenotate online. Stando a stime di Confesercenti ci sono 14,9 milioni di italiani in viaggio per questa fine settimana e tornano anche gli stranieri. Spesa stimata 474 euro a persona di media. Città d’arte fra le attenzioni principali ma in testa a tutte le preferenze c’è il mare e quello pugliese è tra i più attrattivi. Nella regione, molte aspettative anche in territori come la valle d’Itria.