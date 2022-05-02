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Puglia: 1071518 positivi a test corona virus, incremento di 2085 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

2 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 02 maggio 2022

2.085

Nuovi casi

15.066

Test giornalieri

8

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 765
Provincia di Bat: 128
Provincia di Brindisi: 227
Provincia di Foggia: 259
Provincia di Lecce: 456
Provincia di Taranto: 234
Residenti fuori regione: 9
Provincia in definizione: 7
101.626

Persone attualmente positive

530

Persone ricoverate in area non critica

26

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.071.518

Casi totali

10.587.630

Test eseguiti

961.599

Persone guarite

8.293

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 351.386
Provincia di Bat: 95.885
Provincia di Brindisi: 100.224
Provincia di Foggia: 157.669
Provincia di Lecce: 212.471
Provincia di Taranto: 142.520
Residenti fuori regione: 7.968
Provincia in definizione: 3.395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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