Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 02 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 765
Provincia di Bat: 128
Provincia di Brindisi: 227
Provincia di Foggia: 259
Provincia di Lecce: 456
Provincia di Taranto: 234
Residenti fuori regione: 9
Provincia in definizione: 7
101.626
Persone attualmente positive
530
Persone ricoverate in area non critica
26
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 351.386
Provincia di Bat: 95.885
Provincia di Brindisi: 100.224
Provincia di Foggia: 157.669
Provincia di Lecce: 212.471
Provincia di Taranto: 142.520
Residenti fuori regione: 7.968
Provincia in definizione: 3.395