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Nuovo ospedale di Taranto: “la Regione ha trovato i 105 milioni di euro che mancavano” Mazzarano

2 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso da Michele Mazzarano, consigliere regionale della Puglia:

“La Regione Puglia ha trovato la provvista di 105 milioni di euro a valere dal Fondo di Transizione che mancavano per l’acquisto di arredi e attrezzature per il completamento del nuovo ospedale di Taranto”.
Lo comunica il consigliere regionale del Pd, Michele Mazzarano, riportando la notizia data in I Commissione Bilancio dall’assessore alla Sanità Rocco Palese.
“Prendiamo atto dell’impegno assunto in Commissione da parte dell’assessore alla Sanità che ha dichiarato di impegnare i fondi entro giugno  – ha aggiunto Mazzarano – perché si tratta di una notizia attesa da tempo dal territorio Tarantino e che ci auguriamo possa essere utile a recuperare il tempo perduto dall’inizio dei lavori”.


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