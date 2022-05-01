Di seguito un comunicato diffuso da Michele Mazzarano, consigliere regionale della Puglia:



“La Regione Puglia ha trovato la provvista di 105 milioni di euro a valere dal Fondo di Transizione che mancavano per l’acquisto di arredi e attrezzature per il completamento del nuovo ospedale di Taranto”.

Lo comunica il consigliere regionale del Pd, Michele Mazzarano, riportando la notizia data in I Commissione Bilancio dall’assessore alla Sanità Rocco Palese.

“Prendiamo atto dell’impegno assunto in Commissione da parte dell’assessore alla Sanità che ha dichiarato di impegnare i fondi entro giugno – ha aggiunto Mazzarano – perché si tratta di una notizia attesa da tempo dal territorio Tarantino e che ci auguriamo possa essere utile a recuperare il tempo perduto dall’inizio dei lavori”.







