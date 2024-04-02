Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia:



Infine, il settore Ambiente ha previsto un gazebo all’interno del Parco, dalle 9:30 alle 12:30, per la distribuzione dei kit gratuiti antilarvali per uso domestico.

«Già dal 2018, abbiamo fortemente voluto rilanciare Lu Riu – ha dichiarato l’assessore allo Spettacolo Paolo Foresio – organizzando una bellissima giornata all’aperto con musica e tanto divertimento per grandi e bambini. Una festa di comunità dal mattino fino al tramonto per stare insieme in allegria. Ringrazio Ep Music per la collaborazione nell’organizzazione e tutte le associazioni che ci affiancano in questa tradizionale giornata all’insegna della spensieratezza».