Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 02 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 71
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 6
Provincia di Foggia: 21
Provincia di Lecce: 31
Provincia di Taranto: 24
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: -1
3.027
Persone attualmente positive
103
Persone ricoverate in area non critica
4
Persone in terapia intensiva
1.614.177
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.064
Provincia di Bat: 136.019
Provincia di Brindisi: 155.776
Provincia di Foggia: 226.138
Provincia di Lecce: 346.477
Provincia di Taranto: 218.843
Residenti fuori regione: 17.151
Provincia in definizione: 5.382