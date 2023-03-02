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Puglia: 1626850 positivi a test corona virus, incremento di 161 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

2 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 02 marzo 2023

161

Nuovi casi

4.486

Test giornalieri

6

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 71
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 6
Provincia di Foggia: 21
Provincia di Lecce: 31
Provincia di Taranto: 24
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: -1
3.027

Persone attualmente positive

103

Persone ricoverate in area non critica

4

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.626.850

Casi totali

13.816.740

Test eseguiti

1.614.177

Persone guarite

9.646

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.064
Provincia di Bat: 136.019
Provincia di Brindisi: 155.776
Provincia di Foggia: 226.138
Provincia di Lecce: 346.477
Provincia di Taranto: 218.843
Residenti fuori regione: 17.151
Provincia in definizione: 5.382

 

 

 

 

 

 

 


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