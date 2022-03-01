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Via Francigena, 810mila euro alla Regione Puglia Dal ministero per i Beni e le Attività culturali

2 Marzo 2022
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Di Nino Sangerardi:

Ottocentodiecimila euro. E’ la cifra elargita dal Ministero Beni Culturali alla Regione Puglia per lavori di infrastrutturazione, messa in sicurezza del percorso, valorizzazione della via Francigena d’Apulia(800 mila euro) e diecimila euro destinati a sostenere i costi delle attività di coordinamento monitoraggio e gestione del progetto. Il decreto ministeriale stabilisce che l’ultima domanda di rimborso da parte del beneficiario del finanziamento dovrà essere protocollata entro il 31 ottobre 2025.

Il territorio pugliese è caratterizzato, tra gli altri, dal tragitto della Via Francigena che lo attraversa per intero da Faeto a Santa Maria di Leuca. Cammini che rappresentano un importante punto di riferimento sia per gli avvenimenti culturali della Puglia  sia dal punto di vista turistico.

Nella storia della regione hanno avuto un ruolo assai rilevante le Vie della Fede, lungo le quali per secoli si sono intrapresi pellegrinaggi di natura religiosa , in parte orientati a raggiungere i principali luoghi di culto  in parte volti ad attraversarla per poter così arrivare alla meta finale : Gerusalemme.

Nel 2011 la Regione aderisce all’Associazione europea della via Francigena. Quest’ultima e le varie Regioni hanno costituito il Comitato europeo di coordinamento tecnico interregionale– formato da Kent, Grand Est, Canton Vand, Canton Vallese, Hants de France, Bourgogne Franche, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata—al fine di incoraggiare lo scambio di esperienze e di buone pratiche nonché  “ discutere un approccio comune e integrato della governance europea inerente la Via Francigena”.

Il Ministero Beni Culturali riconosce la Via Francigena come motore di promozione culturale e turistica e quindi supporta le azioni delle Regioni e dell’Associazione europea Via Francigena .

Pertanto alle Regioni del Sud Italia (Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Puglia) viene assegnato l’importo di euro 2.000.000,00,  e in particolare alla Regione Puglia la somma di 810 mila euro.

La Via Francigena è una via storica verde che permette di praticare un turismo culturale lento e sostenibile visitando paesi di piccole e medie dimensioni, coinvolgendo associazioni locali, volontari, Comuni, Regioni,  Università, organismi professionali in forme partecipate e condivise mediante rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti pubblici e privati.

Il Consiglio d’Europa è l’organismo internazionale che ha promosso il programma “ Itinerari culturali europei” e ne cura la definizione tramite la propria Agenzia strumentale : Istituto europeo degli itinerari culturali”.

Per iniziativa del Ministero del Turismo italiano nel 1994 la Via Francigena ottiene la menzione “Itinerario culturale Consiglio d’Europa” per l’importanza storica del pellegrinaggio nella formazione dell’identità e della cultura europee.


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