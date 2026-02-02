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Puglia: oggi la prima seduta del consiglio regionale Rinnovato con le elezioni di novembre

2 Febbraio 2026
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Oggi si riunisce per la prima volta il consiglio della Regione Puglia la cui composizione è stata sancita con le elezioni di novembre. Discorso programmatico di Antonio Decaro e presentazione della giunta regionale. Saranno svolte, fra le varie nomine di inizio mandato, l’elezione del nuovo presidente dell’assemblea (Toni Matarrelli) e dell’ufficio di presidenza che vedrà vicepresidente Elisabetta Vaccarella (Pd) e anche un vicepresidente delle opposizioni (Renato Perrini o Tommaso Scatigna). Il candidato sconfitto alle elezioni Luigi Lobuono, che come consigliere anziano ha convocato la seduta odierna, aveva dapprima aderito a Forza Italia per dichiararsi, negli ultimi giorni, indipendente. Ecco la composizione dell’assemblea:

Partito democratico 14 – Borraccino, Capone, Ciliento, De Santis, Lettori, Matarrelli, Minerva, Pagano, Paolicelli, Pentassuglia, Piemontese, Vaccarella, Vurchio

Decaro presidente 7 – Fischetti, Gioia, Miglietta, Rutigliano, Scapato, Spaccavento, Starace

Movimento 5 Stelle 4 – Angolano, Barone, Casili, La Ghezza

Per la Puglia 4 – Leo, Passero, Tammacco, Tutolo

Fratelli d’Italia 11 – Basile, Gatta, De Leonardis, Ferri, Gatta, Pagliaro, Perrini, Scatigna, Scianaro, Spina, Vietri

Forza Italia 5 – Di Cuia, Dell’Erba, Lanotte, Mazzotta, Minuto

Lega/Unione di centro 4 – Cera, De Blasi, Romito, Scalera

Candidato presidente 1 – Lobuono


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