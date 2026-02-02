Di seguito il comunicato:

Dopo il secondo posto a livello nazionale dello scorso anno e la qualificazione alla fase europea della European Statistics Competition, ancora un traguardo di eccellenza per il Liceo De Sanctis Galilei di Manduria, che anche per il 2026 si conferma tra i trenta istituti italiani qualificati alla fase nazionale delle Olimpiadi Italiane di Statistica, promosse dall’ISTAT e dalla Società Italiana di Statistica.

In entrambe le graduatorie nazionali, quella per le classi I‑II e quella per le classi III‑IV, il liceo manduriano figura tra i primi 30 istituti italiani, ottenendo così la doppia qualificazione alla seconda fase della competizione: quella a squadre. Un risultato già di per sé straordinario, che premia il lavoro di squadra, la preparazione degli studenti e l’impegno costante dei docenti.

E a rendere ancor più entusiasmante questo risultato è stato il successo individuale ottenuto da Gioele Buccoliero, studente della classe 3AS, che nella prova individuale riservata alle classi terze e quarte ha raggiunto il secondo posto assoluto in tutta Italia. Una prova di straordinaria competenza statistica, risolta con rigore e rapidità, che lo ha portato sul podio nazionale e che rende orgogliosa l’intera comunità scolastica.

La competizione, giunta alla XVI edizione, è rivolta a tutti gli studenti degli istituti superiori italiani ed è finalizzata a sviluppare e valorizzare le competenze in ambito statistico, promuovendo il pensiero critico, la capacità di lettura dei dati e la consapevolezza del ruolo della statistica nella vita quotidiana, nella scienza e nella cittadinanza attiva.

L’accesso alla fase nazionale rappresenta un riconoscimento significativo del lavoro svolto dagli studenti, accompagnati in questo percorso dal docente referente Prof. Roberto Spagnolo. Il risultato ottenuto riflette la qualità dell’insegnamento e il costante investimento del Liceo nella promozione delle competenze scientifiche e trasversali, anche in ambito extracurricolare.

Il Liceo De Sanctis Galilei è l’unica scuola del territorio jonico a figurare tra gli istituti selezionati, insieme ad altri 29 istituti provenienti da tutta Italia, tra cui licei e istituti tecnici di Campania, Sicilia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Calabria e Puglia

«Siamo molto orgogliosi di questo risultato», dichiara la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie. «La partecipazione e il successo alle Olimpiadi di Statistica dimostrano quanto i nostri studenti siano preparati ad affrontare con competenza e curiosità anche le sfide più complesse. È un segnale importante: la scuola può e deve essere il luogo in cui la cultura scientifica si coltiva, si sperimenta e si mette in gioco».

Con questo nuovo successo, il Liceo De Sanctis‑Galilei si conferma come una scuola capace di coniugare sapere teorico, competenze trasversali e visione europea, in un percorso formativo che guarda sempre più a un futuro fondato su competenza, consapevolezza e cittadinanza attiva.