Di seguito un comunicato diffuso da Arpal Puglia:

In programma domani, giovedì 2 febbraio 2023, l’appuntamento con il Recruiting Day organizzato

da Arpal Puglia e Gi Group presso il Centro per l’Impiego di Lecce. L’evento è rivolto a particolari

figure professionali: si cercano operai generici, saldatori, montatori meccanici e addetti/e al Call

Center in tutta la provincia di Lecce. Gli utenti potranno conoscere le opportunità lavorative attive

sul territorio e presentare la propria candidatura con il supporto dei recruiter Gi Group e degli

operatori Arpal. Appuntamento dalle 15 alle 17 nella sede del CPI (Palazzo Centrum, viale

Giovanni Paolo II – Lecce).

RECRUITING DAY, «STRUMENTO CHE PERMETTE DI AFFINARE LA RICERCA DI SPECIFICHE

PROFESSIONALITÀ»

Il Recruiting Day del 2 febbraio è un evento aperto a tutti. L’invito è stato esteso all’ampia platea di

utenti profilati negli ultimi mesi dagli operatori del CPI di Lecce, in particolare disoccupati e

percettori di sostegno al reddito beneficiari del programma nazionale GOL (Garanzia di

Occupabilità dei Lavoratori).

«Lo strumento del Recruiting Day permette di affinare la ricerca di specifiche professionalità

selezionate dalle aziende – commenta il dirigente dell’U.O. Coordinamento servizi per l’impiego

dell’Ambito di Lecce, Luigi Mazzei – e in futuro sarà sempre più uno strumento utilizzato

sistematicamente dai Centri per l’Impiego, sia autonomamente che in collaborazione con gli altri

attori della rete del lavoro».

2023, OFFERTE DI LAVORO IN AUMENTO

Le figure professionali oggetto del “Recruiting Day” non sono le uniche ricercate in questo periodo.

Il quinto report settimanale delle offerte di lavoro, redatto dall’U.O. Coordinamento servizi per

l’impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, ha mostrato un incremento costante delle offerte

di lavoro a partire dalle prime settimane di gennaio. Questa settimana i posti disponibili sono 413

(la scorsa settimana erano 391, registrando un +6%) per 137 annunci pubblicati su Lavoro Per Te, il

portale regionale che riunisce tutte le offerte che transitano dai CPI attraverso il servizio Incrocio

Domanda-Offerta.

ARPAL Puglia – Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro Puglia

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n.

29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del

lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in

sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e

fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione

dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

www.arpal.regione.puglia.it