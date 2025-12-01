Di seguito un comunicato diffuso dal comitato idonei Regione Puglia:

Il Comitato Idonei Regione Puglia prende atto delle notizie poco chiare riguardanti la proroga di tutte le graduatorie. Infatti, a settembre 2025, il Consiglio Regionale ha approvato un emendamento, a firma del Consigliere Scalera, che disponeva quanto segue: “proroga di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e di enti strumentali, agenzie regionali e aziende del Servizio sanitario regionale a tutto il 2026.”

Ad oggi, giungono notizie poco confortanti dagli uffici regionali. In risposta alle sollecitazioni di alcuni idonei, per avere chiarezza circa le graduatorie scaturite dal concorso di n. 209 unità di categoria D (indetto con DD 1371/2022), è stata riscontrata la scadenza e quindi l’impossibilità di utilizzo di molte, se non tutte, delle graduatorie summenzionate.

Tale situazione ci lascia perplessi: se da un lato si parla di proroga di tutte le graduatorie, dall’altro ci ritroviamo, addirittura, con numerose graduatorie scadute.

Per tale motivo, chiediamo chiarezza immediata agli uffici e che la politica si prenda la responsabilità di affrontare questo tema non appena il Consiglio Regionale si sarà insediato. A tal proposito, chiediamo uno sforzo al Consigliere Francesco Paolicelli, da sempre accanto agli Idonei, per continuare a sostenere la causa e instaurare un dialogo con gli uffici.

Inoltre, vogliamo ricordare che la Legge Regionale 24 del 2023, all’art.1 recita: “Le Agenzie regionali, nello svolgimento della procedura assunzionale, attingono, nel caso di uguali figure professionali, dalle graduatorie della Regione Puglia definitivamente approvate, fatte salve le procedure in corso e le graduatorie vigenti presso le suddette amministrazioni”. Sembra che tale legge sia priva di certezze applicative, basti considerare i nuovi concorsi indetti da ASSET e ARCA Puglia Centrale per funzionari. Riteniamo che alcune tra le figure richieste possano essere attinte dalle Graduatorie in essere. Chiediamo chiarezza e risposte per la mancata applicazione della Legge 24 del 2023.

Infine, il Comitato Idonei Regione Puglia continua a ritenere di vitale importanza mantenere in vita le Graduatorie, soprattutto in relazione agli scorrimenti previsti dal nuovo PIAO della Regione Puglia. Per tale ragione, ribadisce la necessità di nuove convenzioni con altri Enti e, contestualmente, rinnova con forza la richiesta di chiarezza circa la proroga.