Di Nino Sangerardi:

La proposta di destinare tutti i Fondi no-oil non ancora impegnati a progetti a cabina regionale è stata presentata dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, nel corso del Tavolo Tecnico permanente con le compagnie petrolifereTotalEnergie, Shell, Mitubshi, al quale hanno partecipato l’Assessore all’Ambiente Laura Mongiello, l’assessore alla Salute e Pnrr Cosimo Latronico, i direttori generali Giuseppina Lo Vecchio (Sviluppo Economico) e Canio Santarsiero (Ambiente), l’ing. Stefano Scisciolo di TotalEnergie e rappresentanti di Shell, Mitusbshui .

Un progetto – che sarà formalizzato secondo quanto prevede l’Accordo tra Regione e compagnie impegnate a Tempa Rossa – rappresenta una svolta nell’impiego delle risorse della cosiddetta “compensazione ambientale”.

Nell’annunciare che analoga richiesta sarà presentata a Eni spa l’assessore Cupparo ha spiegato che “gli obiettivi sono la creazione di attività produttive e nuovi posti lavoro tenuto conto che l’esperienza sinora maturata con progetti no-oil non si può considerare certamente positiva. Abbiamo già dimostrato che utilizzando direttamente risorse no-oil per finanziare i Contratti di Sviluppo, attingendo a 25 milioni di euro stiamo salvando industrie e posti di lavoro specie nel comparto automotive ed indotto. C’è poi il problema legato alla tempistica, nel senso che bisogna garantire tempi veloci nella spesa per aggredire la crisi che coinvolge pesantemente l’apparato industriale non solo nel settore auto”.

Da parte dei rappresentanti di TotalEnergie è stato illustrato l’impegno di spesa dei 50 milioni di euro di fondi destinati a progetti no-oil. Ecco : impiegati 17,9 milioni in totale di cui 12 milioni per il progetto SONNEN e 5,9 milioni per il Progetto CED Droni, con una spesa effettiva di 6,5 milioni.

In merito all’occupazione prodotta, si è registrato alcune decine di lavoratori con contratti a tempo determinato e corsi di formazione professionale.

“Questi numeri – ha commentato Cupparo – sono sufficienti a rafforzare la nostra idea di gestire direttamente queste risorse per poter rispondere alle richieste che ci arrivano da aziende e offrire opportunità occupazionali”.

Sul progetto CED Droni l’assessore della Regione Basilicata ha rinnovato la sollecitazione ai rappresentanti di TotalEnergie ad accelerare ” la fase di realizzazione e di tenere fede all’impegno di coniugare l’ occupazione già prevista per 50 assunzioni con il coinvolgimento di imprese lucane che saranno coinvolte nel progetto affidato alla società specializzata Nimbus”.

Gli assessori Mongiello e Latronico hanno condiviso la linea strategica presentata e sottolineato l’utilità del Tavolo Tecnico per fare un punto sullo stato di esecuzione dei progetti no-oil.

“Abbiamo verificato – hanno detto Mongiello e Latronico – che gli impatti non sono quelli che ci attendevamo, per questo vogliamo individuare, di intesa con il Presidente della Giunta regionale Bardi, una modalità diversa per fare in modo che le compensazioni ambientali incidano direttamente sulle nostre comunità”.