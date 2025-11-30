Di seguito il comunicato:
L’Associazione Nazionale EmpaticaMente annuncia la prima edizione del “Premio all’Empatia e alla Gentilezza”, un riconoscimento dedicato a coloro che, nei diversi ambiti della vita pubblica e sociale, si impegnano concretamente per promuovere relazioni umane fondate su ascolto, rispetto, solidarietà e sensibilità reciproca.
VOLTI NOTI, OSPITI E TESTIMONIAL DELL’EVENTO – Madrina dell’evento, la conduttrice televisiva RAI Eleonora Daniele. Saranno inoltre presenti e interverranno nel corso della serata numerosi ospiti del mondo istituzionale, del giornalismo, della società civile e del mondo dello spettacolo. Partecipano all’evento l’On. Maurizio Gasparri, la giornalista e conduttrice RAI Monica Setta, i giornalisti Lilli Garrone e Luigi Bisignani, Don Antonio Coluccia, la Contessa Luciana Marcellini Hercolani-Gaddi e poi ancora volti noti e amati del cinema, della televisione e dello spettacolo come Franca Gonella, Pamela Prati, Matilde Brandi, Rosanna Cancellieri e Milena Miconi.
La Cerimonia di Premiazione sarà accompagnata da una parentesi musicale dedicata all’anteprima del tour nazionale del concerto teatrale “My Ten Ladies” della cantante Francesca Silvi. A supporto dell’evento, tanti prestigiosi sponsor che hanno deciso di supportare l’iniziativa condividendone con entusiasmo i valori, come Gremio Farma Srl, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di integratori e prodotti farmaceutici di alta qualità.
IL CORTOMETRAGGIO PREMIATO A VENEZIA – In occasione dell’evento verrà proiettato il cortometraggio “ANEMOS” di Caterina Salvatori e Vera Munzi, premiato al Women for Women di Venezia e dedicato al tema del superamento della violenza di genere. Un’opera che unisce arte e impegno civile attraverso il racconto del legame empatico tra una donna e un cavallo, simbolo di rinascita e liberazione dalla violenza.
I PREMIATI DELL’EDIZIONE 2025 – Nel corso della serata verranno premiate personalità del mondo della cultura e della società civile che si sono particolarmente distinte per il loro impegno concreto e costante nel promuovere relazioni umane fondate sui principi dell’ascolto, del rispetto, della solidarietà e della sensibilità reciproca.
Riceveranno il “Premio all’Empatia e alla Gentilezza 2025”:
- Don Antonio Coluccia, per il suo coraggio instancabile nella lotta alla criminalità organizzata e per la sua missione di tutela della dignità umana. Un faro di speranza che porta luce dove c’è buio, guidato dall’empatia di un vero pastore;
- il giornalista Luigi Bisignani, per aver raccontato nel volume “Il miracolo dell’ippoterapia”, il valore salvifico dell’empatia nel rapporto tra uomo e animale. Un inno alla cura, alla fiducia e alla forza di legami autentici;
- il Luogotenente COVI Emiliano Moscatello, per il suo impegno umanitario nei contesti più complessi, come il ponte umanitario per i bambini palestinesi e per le missioni all’estero in supporto alle popolazioni e al personale militare;
- la giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica RAI Monica Setta, per il suo stile di conduzione garbato e mai gridato, capace di dare voce alle storie umane con profondità e rispetto, opponendosi alla superficialità mediatica contemporanea;
- la giornalista RAI Antonella Gurrieri, da sempre impegnata nella lotta alla violenza di genere e per una narrazione inclusiva, responsabile e autorevole, promotrice di un’alleanza concreta tra uomini e donne per un cambiamento culturale;
- le registe Caterina Salvadori e Vera Munzi, autrici del cortometraggio “ANEMOS”, opera che unisce arte e impegno civile attraverso il racconto del legame empatico tra una donna e un cavallo, simbolo di rinascita e liberazione dalla violenza;
- Alessandra Cuevas figlia di Teresa Buonocore, coraggiosa testimone che continua a difendere legalità e diritti dopo il drammatico assassinio della madre, impegnandosi nella sensibilizzazione contro la violenza e nell’aiuto a chi denuncia;
- Nadia Carlotto, studentessa di 16 anni distintasi per la sua straordinaria sensibilità, maturità ed empatia. Una giovane voce che, attraverso l’ascolto e l’autenticità, rappresenta un esempio luminoso per la sua generazione;
- il Dott. Antonio Rizzo, medico impegnato in Sicilia nella prima alleanza tra sanità, forze dell’ordine e servizi sociali contro la violenza di genere. Un modello virtuoso che mette il medico di famiglia al centro del percorso di protezione;
- Palestra Body Team – Sezione Boxe, una palestra come presidio sociale, un ring che salva i giovani dalla strada attraverso disciplina, accoglienza e cultura. Un luogo dove si educa al rispetto e dove una libreria condivisa diventa strumento di crescita.