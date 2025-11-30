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Premio all’empatia e alla gentilezza: riconoscimento fra gli altri al prete pugliese antimafia Oggi cerimonia

1 Dicembre 2025
don antonio coluccia

Di seguito il comunicato:

L’Associazione Nazionale EmpaticaMente annuncia la prima edizione del “Premio all’Empatia e alla Gentilezza”, un riconoscimento dedicato a coloro che, nei diversi ambiti della vita pubblica e sociale, si impegnano concretamente per promuovere relazioni umane fondate su ascolto, rispetto, solidarietà e sensibilità reciproca.

La cerimonia si terrà lunedì 1 dicembre 2025 a Roma, presso il Teatro dè Servi, dalle ore 18.00, in occasione della presentazione ufficiale dell’Associazione EmpaticaMente.
Una serata ricca di testimonianze, ospiti e contenuti che intendono valorizzare una nuova cultura dell’attenzione verso l’altro, indispensabile per un cambiamento reale nel tessuto sociale. La serata sarà presentata dalla giornalista RAI Antonella Gurrieri e dal Presidente dell’Associazione Nazionale EmpaticaMente Alessandro Cardente.
Il Premio Empaticamente nasce dall’idea che gentilezza ed empatia non siano qualità accessorie o virtù soggettive. In un tempo in cui dominano velocità, conflitto e polarizzazione, abbiamo bisogno di celebrare chi sceglie di costruire ponti invece di alzare muri” spiega il Presidente dell’Associazione EmpaticaMente Alessandro Cardente. “La cerimonia di premiazione non è solo un momento di riconoscimento, è un invito collettivo a ripensare il modo in cui ci relazioniamo: nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni. La gentilezza non è debolezza, è coraggio; l’empatia non è un lusso emotivo, è una responsabilità sociale. Premiare chi le pratica ogni giorno significa ricordare a tutti noi che il cambiamento culturale inizia da piccoli gesti, ripetuti con coerenza. Ed è proprio da lì che possiamo costruire comunità più sane, più giuste e più umane” continua il Presidente Cardente.

VOLTI NOTI, OSPITI E TESTIMONIAL DELL’EVENTO – Madrina dell’evento, la conduttrice televisiva RAI Eleonora Daniele. Saranno inoltre presenti e interverranno nel corso della serata numerosi ospiti del mondo istituzionale, del giornalismo, della società civile e del mondo dello spettacolo. Partecipano all’evento l’On. Maurizio Gasparri, la giornalista e conduttrice RAI Monica Setta, i giornalisti Lilli Garrone e Luigi BisignaniDon Antonio Coluccia, la Contessa Luciana Marcellini Hercolani-Gaddi e poi ancora volti noti e amati del cinema, della televisione e dello spettacolo come Franca Gonella, Pamela Prati, Matilde Brandi, Rosanna Cancellieri e Milena Miconi.

La Cerimonia di Premiazione sarà accompagnata da una parentesi musicale dedicata all’anteprima del tour nazionale del concerto teatrale My Ten Ladies” della cantante Francesca Silvi. A supporto dell’evento, tanti prestigiosi sponsor che hanno deciso di supportare l’iniziativa condividendone con entusiasmo i valori, come Gremio Farma Srl, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di integratori e prodotti farmaceutici di alta qualità.

IL CORTOMETRAGGIO PREMIATO A VENEZIA – In occasione dell’evento verrà proiettato il cortometraggio ANEMOS” di Caterina Salvatori e Vera Munzi, premiato al Women for Women di Venezia e dedicato al tema del superamento della violenza di genere. Un’opera che unisce arte e impegno civile attraverso il racconto del legame empatico tra una donna e un cavallo, simbolo di rinascita e liberazione dalla violenza.

I PREMIATI DELL’EDIZIONE 2025 –  Nel corso della serata verranno premiate personalità del mondo della cultura e della società civile che si sono particolarmente distinte per il loro impegno concreto e costante nel promuovere relazioni umane fondate sui principi dell’ascolto, del rispetto, della solidarietà e della sensibilità reciproca.

Riceveranno il “Premio all’Empatia e alla Gentilezza 2025”:

 

  • Don Antonio Coluccia, per il suo coraggio instancabile nella lotta alla criminalità organizzata e per la sua missione di tutela della dignità umana. Un faro di speranza che porta luce dove c’è buio, guidato dall’empatia di un vero pastore;
  • il giornalista Luigi Bisignani, per aver raccontato nel volume “Il miracolo dell’ippoterapia”, il valore salvifico dell’empatia nel rapporto tra uomo e animale. Un inno alla cura, alla fiducia e alla forza di legami autentici;
  • il Luogotenente COVI Emiliano Moscatello, per il suo impegno umanitario nei contesti più complessi, come il ponte umanitario per i bambini palestinesi e per le missioni all’estero in supporto alle popolazioni e al personale militare;
  • la giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica RAI Monica Setta, per il suo stile di conduzione garbato e mai gridato, capace di dare voce alle storie umane con profondità e rispetto, opponendosi alla superficialità mediatica contemporanea;
  • la giornalista RAI Antonella Gurrieri, da sempre impegnata nella lotta alla violenza di genere e per una narrazione inclusiva, responsabile e autorevole, promotrice di un’alleanza concreta tra uomini e donne per un cambiamento culturale;
  • le registe Caterina Salvadori e Vera Munzi, autrici del cortometraggio “ANEMOS”, opera che unisce arte e impegno civile attraverso il racconto del legame empatico tra una donna e un cavallo, simbolo di rinascita e liberazione dalla violenza;
  • Alessandra Cuevas figlia di Teresa Buonocore, coraggiosa testimone che continua a difendere legalità e diritti dopo il drammatico assassinio della madre, impegnandosi nella sensibilizzazione contro la violenza e nell’aiuto a chi denuncia;
  • Nadia Carlotto, studentessa di 16 anni distintasi per la sua straordinaria sensibilità, maturità ed empatia. Una giovane voce che, attraverso l’ascolto e l’autenticità, rappresenta un esempio luminoso per la sua generazione;
  • il Dott. Antonio Rizzo, medico impegnato in Sicilia nella prima alleanza tra sanità, forze dell’ordine e servizi sociali contro la violenza di genere. Un modello virtuoso che mette il medico di famiglia al centro del percorso di protezione;
  • Palestra Body Team – Sezione Boxe, una palestra come presidio sociale, un ring che salva i giovani dalla strada attraverso disciplina, accoglienza e cultura. Un luogo dove si educa al rispetto e dove una libreria condivisa diventa strumento di crescita.

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