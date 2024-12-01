Tra serio e faceto” è il titolo del Concerto con Aperitivo che vedrà protagonista, domenica 1 dicembre alle ore 11 al Teatro Paisiello di Lecce, il duo pianistico a quattro mani composto da Alessandro Licchetta e Andrea Sequestro, talenti salentini degli ottantotto tasti.

Il programma proposto, eseguito a quattro mani, offre al pubblico un viaggio musicale che attraversa luoghi, epoche e atmosfere diverse, legate da un filo comune di emozioni potenti e narrazioni avvincenti.

Ogni brano offre una prospettiva unica: si passa dalla profondità lirica di Verdi alla fluidità narrativa di Smetana, dalla delicatezza di Fauré fino alla vivacità di Rossini. Il risultato è un percorso musicale ricco e variegato, che esplora le infinite possibilità espressive del pianoforte a quattro mani, rivelando la magia del dialogo tra i due pianisti e l’incanto di un racconto senza parole.

Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia degli artisti.

Il duo, formato dai pianisti Alessandro Licchetta e Andrea Sequestro, è una combinazione affascinante di stili e personalità uniche, intrecciati in un percorso musicale eclettico e innovativo. Le loro performance, che li hanno portati ad esibirsi in tutta Italia, in Spagna e in Inghilterra, esplorano con versatilità un repertorio che spazia dai classici fino al repertorio del Novecento, offrendo interpretazioni potenti e imprevedibili. Le diverse personalità di Licchetta e Sequestro si fondono sul palco in un equilibrio perfetto, mantenendo una tensione creativa che rende ogni concerto una scoperta per il pubblico. Il duo rappresenta un connubio raro tra individualità e sinergia, offrendo un’esperienza musicale profonda e vibrante che cattura ogni ascoltatore.