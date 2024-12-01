Di seguito il comunicato:
Tra serio e faceto” è il titolo del Concerto con Aperitivo che vedrà protagonista, domenica 1 dicembre alle ore 11 al Teatro Paisiello di Lecce, il duo pianistico a quattro mani composto da Alessandro Licchetta e Andrea Sequestro, talenti salentini degli ottantotto tasti.
Il programma proposto, eseguito a quattro mani, offre al pubblico un viaggio musicale che attraversa luoghi, epoche e atmosfere diverse, legate da un filo comune di emozioni potenti e narrazioni avvincenti.
Ogni brano offre una prospettiva unica: si passa dalla profondità lirica di Verdi alla fluidità narrativa di Smetana, dalla delicatezza di Fauré fino alla vivacità di Rossini. Il risultato è un percorso musicale ricco e variegato, che esplora le infinite possibilità espressive del pianoforte a quattro mani, rivelando la magia del dialogo tra i due pianisti e l’incanto di un racconto senza parole.
Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia degli artisti.
Il duo, formato dai pianisti Alessandro Licchetta e Andrea Sequestro, è una combinazione affascinante di stili e personalità uniche, intrecciati in un percorso musicale eclettico e innovativo. Le loro performance, che li hanno portati ad esibirsi in tutta Italia, in Spagna e in Inghilterra, esplorano con versatilità un repertorio che spazia dai classici fino al repertorio del Novecento, offrendo interpretazioni potenti e imprevedibili. Le diverse personalità di Licchetta e Sequestro si fondono sul palco in un equilibrio perfetto, mantenendo una tensione creativa che rende ogni concerto una scoperta per il pubblico. Il duo rappresenta un connubio raro tra individualità e sinergia, offrendo un’esperienza musicale profonda e vibrante che cattura ogni ascoltatore.
Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (temporaneamente in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.
Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.
Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.
PROGRAMMA MUSICALE
G. Verdi – Ouverture da “Il Nabucco”
G. Verdi – Ouverture da “La Forza del Destino”
B. Smetana – La Moldava
G. Faurè – Dolly Suite, op 56
G. Rossini – Ouverture e “Largo al factotum” da “Il Barbiere di Siviglia”
G. Rossini – Ouverture da “Guglielmo Tell”
ABBONAMENTO
Posto Unico: € 60
PREZZI dei BIGLIETTI
Posto Unico: Intero € 17, Ridotto* € 15, Convenzioni** € 13, Speciale*** € 10
* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti
** CONVENZIONI: Abbonati 55^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 24-25 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce | Iscritti all’Ordine degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce
*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate
Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,50 € per i biglietti e 3,50 € per l’abbonamento.
CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO
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BIGLIETTO SOSPESO
Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.
Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.
INFO
Camerata Musicale Salentina
Via XXV Luglio 2B – Lecce
Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)
Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com
Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!