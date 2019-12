A Martina Franca la partita da oggi si gioca in banca più che in campo. Tifosi impegnati in una raccolta fondi per consentire alla,squadra che milita nel campionato di Eccellenza di andare avanti. Presidente dimissionario, l’ultimo comunicato della società risale a venerdì sera e fa riferimento al forfait, oggi, della squadra.

SERIE C girone C diciassettesima giornata ore 15

Cavese-Bisceglie

Monopoli-Virtus Francavilla Fontana ore 12,30

Rende-Bari

Potenza-Az Picerno ore 20

SERIE D girone H quattordicesima giornata ore 14,30

Agropoli-Audace Cerignola

Bitonto-Foggia

Città di Fasano-Taranto ore 15

Fidelis Andria-Sorrento

Francavilla in Sinni-Casarano

Gelbison-Grumentum ore 15

Gladiator-Brindisi

Gravina in Puglia-Nocerina

Team Altamura-Nardò

