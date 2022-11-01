Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 01 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 538
Provincia di Bat: 108
Provincia di Brindisi: 243
Provincia di Foggia: 156
Provincia di Lecce: 481
Provincia di Taranto: 212
Residenti fuori regione: 14
Provincia in definizione: 5
13.356
Persone attualmente positive
180
Persone ricoverate in area non critica
11
Persone in terapia intensiva
1.497.753
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 489.677
Provincia di Bat: 129.457
Provincia di Brindisi: 144.668
Provincia di Foggia: 213.220
Provincia di Lecce: 316.146
Provincia di Taranto: 205.932
Residenti fuori regione: 16.012
Provincia in definizione: 5.166