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Puglia: 1520278 positivi a test corona virus, incremento di 1757 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

1 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 01 novembre 2022

1.757

Nuovi casi

10.928

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 538
Provincia di Bat: 108
Provincia di Brindisi: 243
Provincia di Foggia: 156
Provincia di Lecce: 481
Provincia di Taranto: 212
Residenti fuori regione: 14
Provincia in definizione: 5
13.356

Persone attualmente positive

180

Persone ricoverate in area non critica

11

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.520.278

Casi totali

12.999.953

Test eseguiti

1.497.753

Persone guarite

9.169

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 489.677
Provincia di Bat: 129.457
Provincia di Brindisi: 144.668
Provincia di Foggia: 213.220
Provincia di Lecce: 316.146
Provincia di Taranto: 205.932
Residenti fuori regione: 16.012
Provincia in definizione: 5.166

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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