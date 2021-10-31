Di Evelina Romanelli:



Si è svolta a Termoli sabato, a bordo del catamarano Zenit messo a disposizione dalla società Guidotti Ships (il cui CEO è Domenico Guidotti che ha ricevuto il Premio per l’Imprenditoria lo scorso anno), la terza edizione del “Premio Adriatico – Un mare che unisce”.

Molti i premiati, individuati in diversi settori. L’evento è indetto dall’associazione Irdi-Destinazionearte, presieduta dal critico d’arte Massimo Pasqualone, che dichiara: “il Premio Adriatico ha come principale obiettivo la creazione di una rete nazionale ed internazionale di artisti e scrittori che hanno contribuito, con le loro opere ed esposizioni, a diffondere il vero significato dell’arte attraverso mostre in varie parti d’Italia e del mondo, ma anche in premi letterari e presentazioni di libri” . Molteplici gli ambiti culturali interessati: poesia, teatro, giornalismo, arte, politica, sociale, sport, saggistica, musica, imprenditoria, scuola, narrativa, folklore, ambiente ed anche un premio alla memoria.

Presenti alla manifestazione circa 150 provenienti da tutte le regioni che si affacciano sulle coste italiane dell’Adriatico e su quelle dell’altra sponda del mare, di Slovenia, Croazia e Albania.

La Puglia conta diversi premiati, capitanati dallo schermidore foggiano Luigi Samele, campione olimpionico. Non pochi di Martina Franca. I giovani imprenditori del brand Rossorame, Daniele Del Genio e Bruno Simeone per l’imprenditoria, Rosa Barratta per la scuola, presidente e coordinatrice della scuola dell’infanzia Primavera che dedica il suo premio alle famiglie che, in 35 anni, hanno riposto in lei e nel suo team grande fiducia; Alba Lupoli, con un riconoscimento al suo impegno politico, Vito Loconte per il sociale, Rosa Maria Vinci per la narrativa, Luigi Arpaia artista originario della capitale ma di adozione martinese.

Tutti i premiati delle diverse regioni e stati, considerando il coinvolgimento dei Paesi Balcani si sono distinti per il loro impegno e rendono questo premio un unicum da non perdere.