Le Regioni propongono qualcosa di diverso rispetto ai lockdown locali. Chiedono al governo di decidere sulla bsse dell’indice Rt (che su base nazionale è 1,7) e sulla tenuta delle strutture sanitarie regionali in tema, soprattutto, di terapie intensive.

Questi gli esiti del confronto odierno (se ne terrà un altro domani alle 9) in vista del nuovo decreto del presidente del Consiglio, probabile per domani. La chiusura fra regioni è scontata secondo il ministro Speranza. Probabili chiusure dei centri commerciali nei weekend, coprifuoco alle 20 o alle 21 (o alle 18) fra le altre misure.

Positivo a test corona virus Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna Romagna e della conferenza Stato-Regioni.

Uscitaccia incredibile di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria: “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid 19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate”. Parole indegne. La considerazione sugli anziani gli ha provocato svariate critiche. Lo staff di Toti ha parlato di tweet frainteso. Poi Toti, dopo circa un’ora, ha fatto l’unica cosa da fare: scusarsi. “Mi scuso con tutti coloro che si sono sentiti offesi dal tweet che sta girando ma non rappresenta il mio pensiero, è stato malamente estrapolato da un concetto più ampio che invece qui spiego bene e ci terrei che tutti leggessero.” https://t.co/mcdaFkVb7f?amp=1

Poi Giovanni Toti ha completato la frittata: ha scaricato la responsabilità dell’accaduto sul social manager. Leadership zero. Per non parlare di cosa ha originato tutto ciò.