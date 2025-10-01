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Puglia, elezioni regionali: Antonio Decaro continua a correre da solo, ieri incontro sul welfare e oggi a Martina Franca Prosegue il suo avvicinamento alla campagna per la presidenza

1 Ottobre 2025
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Non ha neanche un avversario, tuttora. Inevitabilmente è un vantaggio che cresce, giorno per giorno.

In attesa di iniziare formalmente la campagna elettorale, Antonio Decaro si è portato avanti con il lavoro. Da diversi giorni ormai è in giro per i territori della Puglia, per confrontarsi con realtà locali e sostenitori del progetto politico per la Puglia dei prossimi cinque anni.

Oggi il candidato del campo largo alla presidenza della Regione è, fra gli altri appuntamenti, a Martina Franca per una serie di incontri.

—–

Scrive Antonio Decaro:

Ieri sera abbiamo ascoltato la voce degli operatori del welfare regionale, per costruire insieme una nuova pagina di cura dentro il programma Puglia 2030.

La Puglia è una regione all’avanguardia su tante politiche regionali di welfare ma oggi servono servizi capaci di rispondere ai nuovi bisogni: una popolazione che invecchia, il disagio giovanile che cresce con il rischio delle dipendenze, nuove forme di povertà che colpiscono anche chi ha un lavoro.

Per i prossimi anni sarà necessario introdurre un nuovo strumento di sostegno al reddito, rendere più chiare ed efficienti le norme già esistenti e costruire una vera integrazione tra sociale e sanitario. Solo così sarà possibile affrontare i bisogni delle persone nella loro complessità, evitando che si trasformino in questioni sanitarie e restituendo al welfare il suo ruolo di risorsa per la comunità.

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