Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 01 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 419
Provincia di Bat: 64
Provincia di Brindisi: 122
Provincia di Foggia: 150
Provincia di Lecce: 352
Provincia di Taranto: 145
Residenti fuori regione: 13
Provincia in definizione: 6
12.098
Persone attualmente positive
112
Persone ricoverate in area non critica
6
Persone in terapia intensiva
1.458.923
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 476.961
Provincia di Bat: 127.445
Provincia di Brindisi: 139.884
Provincia di Foggia: 209.285
Provincia di Lecce: 304.825
Provincia di Taranto: 201.038
Residenti fuori regione: 15.625
Provincia in definizione: 5.048