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Puglia: 1480111 positivi a test corona virus, incremento di 1271 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

1 Ottobre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 01 ottobre 2022

1.271

Nuovi casi

8.696

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 419
Provincia di Bat: 64
Provincia di Brindisi: 122
Provincia di Foggia: 150
Provincia di Lecce: 352
Provincia di Taranto: 145
Residenti fuori regione: 13
Provincia in definizione: 6
12.098

Persone attualmente positive

112

Persone ricoverate in area non critica

6

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.480.111

Casi totali

12.725.457

Test eseguiti

1.458.923

Persone guarite

9.090

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 476.961
Provincia di Bat: 127.445
Provincia di Brindisi: 139.884
Provincia di Foggia: 209.285
Provincia di Lecce: 304.825
Provincia di Taranto: 201.038
Residenti fuori regione: 15.625
Provincia in definizione: 5.048

 

 

 

 

 

 

 


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