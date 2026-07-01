Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

AGRICOLTURA

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia, Fondo regionale presso l’Organismo Pagatore AGEA a garanzia delle domande di anticipazione misure strutturali: approvata ulteriore proroga al 30/11/2026, allo scopo favorire la completa chiusura dei progetti.

GABINETTO DEL PRESIDENTE

Confermata l’adesione della Regione Puglia per l’anno 2026 all’Associazione “Rotta dei Fenici”, network permanente, composto da enti istituzionali, territoriali e tematici, Università, Centri di ricerca e Scuole, che sviluppa strategie condivise in 15 paesi euro-mediterranei, e all’Associazione ALI – Lega Autonomie Italiane, che promuove e valorizza i principi federalisti dell’autonomia, della sussidiarietà, della inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione istituzionale.

MOBILITA’

“Asse di collegamento Zona Industriale – S.S. 16 – 1° stralcio”, approvato il differimento temporale al 31/12/2026 del termine originariamente stabilito per il completamento delle attività, previste in capo ad Interporto (IRP), dalla Convenzione sottoscritta tra Regione Puglia, Comune di Bari e IRP al fine di definire i compiti delle parti in relazione all’intervento in oggetto.

POLITICHE DEL LAVORO

Approvato il Piano annuale delle attività della Consigliera Regionale di Parità per l’anno 2026 al fine di consentire la promozione e il sostegno di eventi incentrati sulla cultura di genere.

WELFARE

La Giunta ha preso atto dell’avvenuta assegnazione in favore della Regione Puglia, per l’anno 2025, delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, di un importo di 7.053.973 euro, e del decreto di riparto delle risorse per il rafforzamento dell’orientamento e della formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e a favorire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle stesse, a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di un importo di 213.000 euro. Si è proceduto , altresì, ad approvare la programmazione degli interventi.

TRANSIZIONE ENERGETICA

Stanziate risorse del POC Puglia 2014-2020. Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Azione 4.1, riguardanti i Lavori di completamento degli interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche del nuovo Ospedale “San Cataldo” di Taranto, di competenza della Sezione Transizione Energetica, per un importo complessivo di 2.200.000 euro.

URBANISTICA

Usi civici: approvato in Giunta il Regolamento comunale di San Giovanni Rotondo (FG) che disciplina i procedimenti amministrativi da seguire per le alienazioni delle terre civiche a seguito della loro sdemanializzazione, con richiamo alla normativa di riferimento per l’utilizzo delle somme ricavate dal predetto procedimento, nonché ai criteri per la determinazione del valore di alienazione delle terre civiche.

RISORSE IDRICHE

La Giunta ha approvato la presa d’atto del superamento della condizione emergenziale registrata, gestita e dichiarata nel 2025, correlata ad una situazione di disponibilità presso sorgenti e invasi a servizio del sistema gestito da Acquedotto Pugliese SpA.

SVILUPPO ECONOMICO

Aggiornato l’elenco delle iniziative da realizzare in collaborazione con Unioncamere Puglia nel periodo settembre-dicembre 2026. L’elenco comprende le seguenti iniziative: Cannes Yachting Festival (8 – 13 settembre 2026 Cannes, Francia); 89° Campionaria internazionale Fiera del Levante (19 – 27 settembre 2026 Bari, Italia); Mani Future (3 – 6 novembre 2026 Tirana, Albania); Ecomondo (3 – 6 novembre 2026 Rimini, Italia); Puglia Fashion Hub (2 – 6 novembre 2026 Bari, Italia); Settimana della Cucina Italiana in Cina (10 – 21 novembre 2026 Pechino, Shanghai, Guangzhou e Hong Kong, Cina); Missione Istituzionale 40˚ Anniversario Gemellaggio Bari-Guangzhou (novembre 2026 Guangzhou, Cina); Agroexpo (Uzbekistan 25 – 27 novembre 2026 Tashkent, Uzbekistan); Missione outgoing Settore Moda (3 – 11 dicembre 2026 Tokyo, Nagoya e Osaka, Giappone); Design in Puglia (7 – 11 dicembre 2026 Bari, Italia).

TURISMO

Stanziati 1.882.160,75 euro a valere sui fondi PNRR per la copertura finanziaria per la Digitalizzazione del patrimonio culturale, nell’ambito dell’Investimento 1.1 “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale”, Missione 1 – Digitalizzazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) del PNRR.