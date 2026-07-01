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Puglia oggi fra l’allerta rossa per il caldo e il codice giallo per temporali Protezione civile, previsioni meteo

1 Luglio 2026
allerta temporali 1 luglio 2026

Bari è tuttora in codice rosso per le ondate di calore, è fra le 25 (su 27) città campione in tutta Italia in cui sono considerate a livello preoccupante per la salute le temperature. Domani sarà codice arancione per il capoluogo pugliese ed in rosso ci saranno solo Catania e Reggio Calabria.

Oggi è anche giornata di allerta temporali in varie regioni (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Secondo l’allerta della protezione civile della Puglia con validità dalle 12 alle 18 si fa riferimento a “precipitazioni isolate, a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, sulle zone
interne centro-settentrionali e settore ionico settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.


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