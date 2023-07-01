Luglio inizia all’insegna del maltempo. Perfino codice arancione in Toscana, come evidenzia l’immagine di home page tratta da tweet del dipartimento della protezione civile.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per sedici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni possono essere accompagnati da rovesci intensi, gradinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.