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Milano: Luigi Luini, compie 90 anni il re del panzerotto pugliese Un forno rilevato nel 1949: partì tutto da lì

1 Luglio 2021
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Di Francesco Santoro:

Luigi Luini, il fondatore della storica rosticceria di Milano specializzata nella produzione di panzerotti, compie 90 anni. Originario del nord barese-la madre Giuseppina era di Bisceglie-, ha sdoganato la specialità gastronomica facendone un’icona della Puglia in terra lombarda quando trulli, masserie, edifici storici e litorali dalle acque cristalline erano entità pressoché sconosciute oltre il Tavoliere. La famiglia Luini rilevò un antico forno e inaugurò la sua attività nel lontano 1949 a due passi dal Duomo. La ricetta del panzerotto fu proposta negli anni Sessanta e conquistò subito i milanesi. L’Ambrogino d’Oro arriverà nel 1988; il riconoscimento di bottega storica nel 2006.

(immagine: tratta da video LoveResto)


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