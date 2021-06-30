Di Francesco Santoro:



Luigi Luini, il fondatore della storica rosticceria di Milano specializzata nella produzione di panzerotti, compie 90 anni. Originario del nord barese-la madre Giuseppina era di Bisceglie-, ha sdoganato la specialità gastronomica facendone un’icona della Puglia in terra lombarda quando trulli, masserie, edifici storici e litorali dalle acque cristalline erano entità pressoché sconosciute oltre il Tavoliere. La famiglia Luini rilevò un antico forno e inaugurò la sua attività nel lontano 1949 a due passi dal Duomo. La ricetta del panzerotto fu proposta negli anni Sessanta e conquistò subito i milanesi. L’Ambrogino d’Oro arriverà nel 1988; il riconoscimento di bottega storica nel 2006.

(immagine: tratta da video LoveResto)