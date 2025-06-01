Ultima domenica di campagna elettorale per i cinque referendum in programma l’8 e il 9 giugno. Le consultazioni riguardano il lavoro e la cittadinanza che si chiede sia riconosciuta in tempi minori.

Ultima domenica di campagna elettorale anche per le elezioni amministrative. Il primo turno ha assegnato alla Puglia sei sindaci su dieci Comuni pugliesi andati al voto, in altri quattro si svolgeranno i ballottaggi. Entro oggi possibili apparentamenti.

Città metropolitana di Bari

Triggiano

Provincia di Foggia

Orta Nova

Provincia di Taranto

Massafra

Taranto