Ultima domenica di campagna elettorale per i cinque referendum in programma l’8 e il 9 giugno. Le consultazioni riguardano il lavoro e la cittadinanza che si chiede sia riconosciuta in tempi minori.
Ultima domenica di campagna elettorale anche per le elezioni amministrative. Il primo turno ha assegnato alla Puglia sei sindaci su dieci Comuni pugliesi andati al voto, in altri quattro si svolgeranno i ballottaggi. Entro oggi possibili apparentamenti.
Città metropolitana di Bari
Triggiano
Provincia di Foggia
Orta Nova
Provincia di Taranto
Massafra
Taranto