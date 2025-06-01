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Referendum ed elezioni amministrative: ultima domenica di campagna elettorale Ballottaggi, possibili apparentamenti entro oggi

1 Giugno 2025
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Ultima domenica di campagna elettorale per i cinque referendum in programma l’8 e il 9 giugno. Le consultazioni riguardano il lavoro e la cittadinanza che si chiede sia riconosciuta in tempi minori.

Ultima domenica di campagna elettorale anche per le elezioni amministrative. Il primo turno ha assegnato alla Puglia sei sindaci su dieci Comuni pugliesi andati al voto, in altri quattro si svolgeranno i ballottaggi. Entro oggi possibili apparentamenti.

Città metropolitana di Bari

Triggiano

 

Provincia di Foggia

Orta Nova

 

Provincia di Taranto

Massafra

Taranto


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