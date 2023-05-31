Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il viaggio di Odisseo tra terre sconosciute e mari da attraversare, fuori e dentro di sé. Un fil rouge che si dipana tra gli appuntamenti della IX edizione di Ad Libitum–La grande musica a Polignano, con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini. Da giugno a settembre sono tredici i concerti e gli spettacoli inseriti nella programmazione estiva della rassegna realizzata da Epos Teatro, ente di produzione e programmazione riconosciuta dal Ministero della Cultura e sostenuto dal Fondo Unico per lo Spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. Dopo una prima annualità legata al concetto di òikos (casa), il 2023 sarà incentrato sul tema del nòstos, ovvero il viaggio che il protagonista dell’Odissea compie per tornare in patria. Alla sua, alla nostra Itaca.

“È con grande piacere che presentiamo questa iniziativa di Epos Teatro, una importante realtà culturale con sede a Polignano a Mare, nata nel 2010, e che dal 2021 è finanziata dal Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura per il progetto Ad Libitum-La grande musica a Polignano – le parole di Grazia Di Bari, consigliere regionale delegato alla Cultura -. L’Odissea che è il fil rouge di questa edizione e sarà “musicata e cantata” affronta il tema del viaggio e dell’umana sfida all’ignoto. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio nell’appassionante mondo dell’epica, che rappresenta la più antica e affascinante forma di narrazione della storia dell’uomo. Tutto ciò ci consente di riflettere su quanto sia fondamentale ricordare le radici culturali della nostra Europa e il patrimonio culturale garantisce proprio il legame tra le nostre radici, l’identità, e le tradizioni nel più ampio contesto europeo e mondiale. Parola e musica si fonderanno senza soluzione di continuità dando vita ad un grande viaggio dell’anima. Ora il prossimo obiettivo è quello di realizzare un importante contenitore culturale per la città di Polignano”.

“La missione di Ad Libitum sposa perfettamente la strategia ormai consolidata di Regione Puglia in campo culturale – ricorda Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia -: valorizzazione e promozione del territorio attraverso gli eventi culturali e di spettacolo, in ottica di diversificazione e qualificazione dell’offerta, internazionalizzazione e destagionalizzazione. Strategia che coincide con la scelta da parte di Epos Teatro – riconosciuto soggetto FUS dal Ministero della Cultura – di dividere la programmazione di Ad Libitum in estiva e invernale, così da ampliare l’offerta per il pubblico. Per questo abbiamo rinnovato il nostro supporto alla rassegna concertistica, che anche quest’anno vede grandi nomi del mondo della cultura ospitati in un luogo identitario del nostro territorio, come Polignano a Mare”.

“Il Comune di Polignano è felice di sostenere e ospitare la IX edizione della rassegna Ad Libitum, soprattutto quest’anno che la curiosità per la questione omerica ha incontrato i tratti distintivi del nostro territorio – aggiunge Porzia Priscilla Raguso, assessore alla Cultura del Comune di Polignano -. Questi sono tratti suggestivi che costituiscono la nostra storia, la nostra identità, il rapporto con il mare, il tema del viaggio che da sempre accomuna i popoli del Mediterraneo. Attraverso la musica, portata in scena da artisti anche internazionali, saremo lieti di offrire al pubblico diversi appuntamenti, che hanno non solo l’obiettivo di allietare le sere d’estate, ma anche di garantire un alto panorama culturale”.

“Ad Libitum è stata caratterizzata sempre da un vivo confronto tra i diversi linguaggi artistici – spiega il direttore artistico, Maurizio Pellegrini -. L’Arte nell’Arte: è così che Musica e Letteratura si influenzano e incontrano la Danza, il Teatro, la Storia, il Territorio. Il recente riconoscimento ministeriale ci ha spronati a immaginare un percorso fortemente identitario. Dalle rocce di Polignano, dal suo mare, dal nostro senso di spaesamento per gli anni appena trascorsi e dalla necessità di nuovi dialoghi è nata l’idea di dedicare il triennio 2022/24 all’Odissea. Nei miei studi classici ho sempre immaginato Polignano a Mare quale teatro ideale dei poemi epici ed oggi camminiamo su questa realtà con la consapevolezza di un’identità culturale ancora da costruire”.

Per maggiori informazioni e una descrizione dettagliata del programma della manifestazione si può consultare il link http://rpu.gl/adLibitum23