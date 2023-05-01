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Primo Maggio col maltempo anche in Puglia: allerta temporali ma a Taranto il concerto si fa. Bari e Lecce, rinvii Protezione civile, previsioni meteo

1 Maggio 2023
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Il concerto dell’Uno Maggio a Taranto si fa. Parco archeologico delle mura greche, inizio alle 13. Rinviato a sabato 6 il Primo Maggio di Bari, rinvo anche per le iniziative previste a Belloluogo, Lecce.

Le condizioni meteo hanno condizionato le decisioni. L’immagine tratta da tweet del dipartimento della protezione civile fa riferimento alla situazione che riguarda oggi la Puglia ed il resto del centrosud.

Per la Puglia il dipartimento della protezione civile ha emesso l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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