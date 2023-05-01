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Martina Franca-Locorotondo: incidente sulla statale nella notte Coinvolta un'auto

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La catena di incidenti stradali anche con conseguenze gravissime, dieci morti in cinque giorni, è un allarme per la Puglia.

Paura anche nella notte per il sinistro che intorno all’una ha coinvolto una Fiat 500, ribaltata si per cause da dettagliare. Conseguenze non gravi per il conducente.

Screenshot 20230501 051642Accaduto sulla strada statale 172 Martina Franca-Locorotondo all’altezza di una stazione di servizio, in un tratto che considerata la serata prefestiva era percorso da varie vetture. Intervento di  carabinieri e polizia stradale.

Screenshot 20230501 051506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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