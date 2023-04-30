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Festa dei lavoratori Manifestazione nazionale Cgil, Cisl e Uil a Potenza, concertone a Roma. Consiglio dei ministri per il decreto lavoro

1 Maggio 2023
Pomodoro Mesagne ago 2019

La festa dei lavoratori si svolge in tutto il mondo l’1 maggio. Origine legata alle battaglie per il diritto di riduzione dell’orario lavorativo.

In Italia dove il Primo Maggio si celebra dal 1890 (salvo che nel periodo fascista: 21 aprile) c’è un problema molto serio legato alla disoccupazione ed al lavoro malpagato nonché alla strage delle morti sul lavoro, in questa epoca. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio per la festa ha parlato del lavoro come essenza della vita di ciascun cittadino ed è, del resto, caposaldo della Costituzione.

Manifestazioni ovunque oggi, anche in Puglia. Si svolge però a Potenza, stamattina, la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil con i leader sindacali. Non esattamente gradita da Landini (Cgil) la contemporaneità della seduta del Consiglio dei ministri (ore 10) per il varo, da parte del governo, del decreto lavoro.

Dall’ora di pranzo fino a notte il concertone del Primo Maggio, a Roma, piazza San Giovanni in Laterano, condotto da Ambra Angiolini.

(foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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