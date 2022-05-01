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6 Maggio 2026
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Puglia: 1069433 positivi a test corona virus, incremento di 2830 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

1 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 01 maggio 2022

2.830

Nuovi casi

19.762

Test giornalieri

10

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.031
Provincia di Bat: 176
Provincia di Brindisi: 325
Provincia di Foggia: 319
Provincia di Lecce: 503
Provincia di Taranto: 449
Residenti fuori regione: 20
Provincia in definizione: 7
101.770

Persone attualmente positive

525

Persone ricoverate in area non critica

26

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.069.433

Casi totali

10.572.564

Test eseguiti

959.378

Persone guarite

8.285

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 350.621
Provincia di Bat: 95.757
Provincia di Brindisi: 99.997
Provincia di Foggia: 157.410
Provincia di Lecce: 212.015
Provincia di Taranto: 142.286
Residenti fuori regione: 7.959
Provincia in definizione: 3.388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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