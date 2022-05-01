Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 01 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.031
Provincia di Bat: 176
Provincia di Brindisi: 325
Provincia di Foggia: 319
Provincia di Lecce: 503
Provincia di Taranto: 449
Residenti fuori regione: 20
Provincia in definizione: 7
101.770
Persone attualmente positive
525
Persone ricoverate in area non critica
26
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 350.621
Provincia di Bat: 95.757
Provincia di Brindisi: 99.997
Provincia di Foggia: 157.410
Provincia di Lecce: 212.015
Provincia di Taranto: 142.286
Residenti fuori regione: 7.959
Provincia in definizione: 3.388