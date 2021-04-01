Di Francesco Santoro:



Test antigenici rapidi all’aeroporto di Bari. A partire da oggi, i passeggeri potranno sottoporsi al tampone di tipo «nasofaringeo con principio immunocromatografia a fluorescenza, che sarà reso in quindici minuti circa- si legge in una nota di AdP-. Il report cartaceo certificato da personale medico e recante, oltre all’esito, anche la tipologia di test effettuato, verrà rilasciato in lingua italiana e inglese- fa sapere la società che gestisce gli scali pugliesi-. In alternativa, su richiesta del passeggero, ove previsto dalle disposizioni sanitarie del Paese di destinazione, potrà essere somministrato un test antigenico rapido normale».

La prenotazione «potrà essere effettuata» tutti i giorni dalle 9 alle 18 al numero verde 800196964 o via email all’indirizzo prenotazionetest@a-ps.it. «Il passeggero riceverà un’email o un sms di conferma con l’indicazione della data ed orario della sua prenotazione- precisa Aeroporti di Puglia-. Fermo restando l’ordine di prenotazione, sarà sempre garantita la priorità ai passeggeri in partenza e passeggeri a ridotta mobilità. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, festivi inclusi, in concomitanza con gli orari dei voli schedulati in partenza e per tutto il tempo richiesto dal numero giornaliero di prenotazioni».