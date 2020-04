Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il dirigente della sezione Protezione civile della Regione Puglia, Mario Lerario, comunica che da ieri a oggi 31 marzo sono arrivate dal Dipartimento Protezione Civile nazionale le seguenti forniture:

1080 kit di accesso vascolare

8.778 tubi endotracheali

84 monitor multiparametrici

176 altri monitori multiparametrici da trasporto senza possibilità di defibrillazione

15 ventilatori (per complessivi 31 ventilatori da inizio emergenza).

La Protezione civile nazionale oggi ha inoltre comunicato il numero totale dei prodotti distribuiti per Regione da cui risulta che alla Puglia per l’emergenza sono stati inviati 1 milione 272mila prodotti.

Lerario specifica che di questo totale 168mila sono DPI, dispositivi di protezione individuale.

Le restanti 868mila mascherine sono di tipo chirurgico (468mila) e 400mila sono bende tipo “Montrasio”, in tessuto non tessuto, non classificate come DPI.

Rispetto a quanto comunicato dal livello nazionale – precisa Lerario – mancano inoltre 236mila mascherine della cui tipologia, non essendo state consegnate, non c’è alcuna certezza.

Il materiale arrivato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile è stato comunque tutto distribuito secondo le necessità del sistema sanitario e di protezione civile. Tutte le distribuzioni sono tracciate.

Si ricorda che il fabbisogno giornaliero della Regione Puglia è:

mascherine ffp3 33.500

mascherine ffp2 33.500

Tute 21.350

ventilatori meccanici per terapie intensive = fabbisogno 408