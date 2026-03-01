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Rino Formica, compie 99 anni un riferimento dei socialisti pugliesi E non solo

1 Marzo 2026
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Scrive Bobo Craxi:

Oggi Rino Formica compie 99 anni; praticamente un secolo;
Ha dedicato tutta la sua vita alla causa del socialismo e continua ad alimentare la sua passione politica, la sua sete di giustizia e di eguaglianza.
Continua ad indicare una rotta, ad esprimere i suoi pareri anche urticanti dall’alto della sua esperienza, oggi divenuta saggezza.
Rino vive ogni arretramento sul piano del mantenimento della pace, dell’affermazione dei diritti e delle libertà come il rischio della sconfitta delle cause e dei valori che l’antica generazione seppe conquistare centimetro dopo centimetro.
Nel giorno del suo compleanno continuiamo ad esprimergli la nostra gratitudine, ed un grande affetto a cui mi unisco assieme a tanti socialisti di questo paese.


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