Scrive Bobo Craxi:

Oggi Rino Formica compie 99 anni; praticamente un secolo;

Ha dedicato tutta la sua vita alla causa del socialismo e continua ad alimentare la sua passione politica, la sua sete di giustizia e di eguaglianza.

Continua ad indicare una rotta, ad esprimere i suoi pareri anche urticanti dall’alto della sua esperienza, oggi divenuta saggezza.

Rino vive ogni arretramento sul piano del mantenimento della pace, dell’affermazione dei diritti e delle libertà come il rischio della sconfitta delle cause e dei valori che l’antica generazione seppe conquistare centimetro dopo centimetro.

Nel giorno del suo compleanno continuiamo ad esprimergli la nostra gratitudine, ed un grande affetto a cui mi unisco assieme a tanti socialisti di questo paese.