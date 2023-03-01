Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 01 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 68
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 13
Provincia di Foggia: 20
Provincia di Lecce: 34
Provincia di Taranto: 14
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
2.997
Persone attualmente positive
102
Persone ricoverate in area non critica
6
Persone in terapia intensiva
1.614.052
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 520.993
Provincia di Bat: 136.012
Provincia di Brindisi: 155.770
Provincia di Foggia: 226.117
Provincia di Lecce: 346.446
Provincia di Taranto: 218.819
Residenti fuori regione: 17.149
Provincia in definizione: 5.383