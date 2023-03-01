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Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Puglia: 1626689 positivi a test corona virus, incremento di 156 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

1 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 01 marzo 2023

156

Nuovi casi

4.486

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 68
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 13
Provincia di Foggia: 20
Provincia di Lecce: 34
Provincia di Taranto: 14
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
2.997

Persone attualmente positive

102

Persone ricoverate in area non critica

6

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.626.689

Casi totali

13.812.254

Test eseguiti

1.614.052

Persone guarite

9.640

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 520.993
Provincia di Bat: 136.012
Provincia di Brindisi: 155.770
Provincia di Foggia: 226.117
Provincia di Lecce: 346.446
Provincia di Taranto: 218.819
Residenti fuori regione: 17.149
Provincia in definizione: 5.383

 

 

 

 

 

 

 


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