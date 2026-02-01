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Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta, vento fino a burrasca e per tarantino e Salento anche temporali Protezione civile, previsioni meteo

1 Febbraio 2026
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Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è in parte la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati sui settori meridionali della Puglia.
Venti da forti a burrasca settentrionali.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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