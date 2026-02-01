Di seguito il comunicato:

COLLEPASSO (LE) | Bertuccia e i signori del fango di Ura Teatro per la rassegna Briciole

A volte, per cambiare le cose, bisogna davvero sporcarsi le mani: domenica 1 febbraio (ore 17:30 | ingresso gratuito | prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp 3285317676 – 3483725001) nel Teatro Auditorium della Scuola Primaria di via Giacomo Puccini a Collepasso con Bertuccia e i signori del fango di Ura Teatro, scritto, diretto e interpretato da Fabrizio Pugliese prosegue la seconda edizione della rassegna teatrale per bambini e famiglie Briciole. Un burattino pigro, un mistero che puzza e un fiume che chiede aiuto. Bertuccia non ama lavorare, non ama indagare. Non si pone domande troppo complicate e, soprattutto, non ama sporcarsi le mani: poi bisogna anche lavarle. Ma quando prima si ammala sua moglie, poi suo figlio e infine tutto il paese, anche un burattino pigro è costretto a fare qualcosa. Seguendo il mormorio di un ruscello che non ride più, Bertuccia scopre che dietro l’acqua sporca si nascondono uomini ancora più sporchi. E allora capisce che, per salvare il mondo, deve smettere di girarsi dall’altra parte. Durante la serata, la libreria “La soffitta senza tetto” sarà presente con un’interessante proposta di libri e albi illustrati. Briciole è organizzata dal Comune di Collepasso, nell’ambito delle iniziative del locale Coordinamento pedagogico, in collaborazione con l’associazione culturale Ura Teatro, con la direzione artistica di Laura Scorrano, e con il sostegno della Regione Puglia grazie al Sistema integrato di educazione e istruzione ZeroSei. Partita il 7 dicembre la rassegna si concluderà domenica 22 febbraio (ore 16:00 e 17:30) nell’Aula Consiliare con due repliche di Hamelin, prodotto da Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana con il sostegno di Segni new generations festival, vincitore dell’Eolo Awards e del Premio Festebà (dai 5 ai 10 anni).





NOVOLI (LE) | L’Arca di TerramMare Teatro per la rassegna Ci vuole un fiore al Teatro Comunale

Un’avventura tra sogno e realtà che parla ai più piccoli del valore dell’acqua e agli adulti della responsabilità di custodirla: domenica 1 febbraio (ore 17:45 | ingresso 8 euro – ridotto 6 euro) al Teatro Comunale di Novoli, per la rassegna Ci vuole un fiore – famiglie a teatro, la compagnia TerramMare Teatro presenta L’Arca, con Chiara De Pascalis e Agostino Aresu, per la regia di Silvia Civilla. Teatro d’attore e di figura, danza e pantomima si intrecciano in una proposta pensata per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni. Prima dello spettacolo, alle ore 16:30, spazio al laboratorio a cura di BlaBlaBla. Due fratellini, sempre pronti a bisticciare, si ritrovano all’improvviso coinvolti in un’avventura straordinaria: una piccola farfalla, entrata nella loro stanza, affida loro una missione urgente. Salvare quanti più animali possibile dal grande temporale che sta per sommergere l’intera Terra. Per riuscirci, basterà trasformare per una notte la cameretta in un’enorme imbarcazione chiamata Arca – proprio come fece, tanto tempo fa, un vecchio signore dalla lunga barba bianca, che aveva più di seicento anni – e offrire rifugio ai poveri animali impauriti. Accantonando i continui contrasti, i due protagonisti condivideranno fianco a fianco un viaggio indimenticabile. Uno spettacolo sospeso tra sogno e realtà, ricco di suggestioni musicali e di piccole storie che raccontano il valore dell’acqua, elemento essenziale per ogni forma di vita. Un racconto che parla ai più piccoli con un linguaggio semplice, ironico e poetico, e allo stesso tempo ricorda agli adulti che l’acqua va rispettata, protetta e amata. Dopo Rifiuto, il lavoro precedente dedicato alla raccolta differenziata e al problema dei rifiuti abbandonati, TerramMare Teatro torna ad affrontare un tema delicato e urgente: la tutela di uno dei beni più preziosi della natura. TerramMare Teatro è una realtà attiva nel Salento dal 1999. Fondata e diretta da Silvia Civilla, dal 2008 gestisce lo storico Teatro Comunale di Nardò. Gran parte delle sue produzioni teatrali e dei progetti a finalità pedagogica rientrano nel Teatro Ragazzi, ambito al quale la compagnia ha scelto di dedicare le proprie energie, sviluppando negli anni una riconosciuta specializzazione. Ci vuole un fiore – Famiglie a teatro è un viaggio tra fiabe antiche e storie contemporanee, musica dal vivo, danza, ombre, clownerie e teatro di figura, per scoprire insieme la forza delle emozioni, la bellezza delle differenze e la magia del racconto condiviso. Fino ad aprile sul palco alcune delle compagnie più conosciute del panorama nazionale del teatro ragazzi, ognuna con la propria cifra poetica, per un pubblico che non ha età. La rassegna fa parte del progetto Teatri del Nord Salento promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, Trac – Teatri di residenza artistica contemporanea e i comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi. Info e prenotazioni 3208607996 / 3207087223 / 3403129308 – teatridelnordsalento.it.