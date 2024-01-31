rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Diventare caregiver specialista: webinar gratuito Come iscriversi

1 Febbraio 2024

Di seguito il comunicato:

Sei un OSS, un assistente alla persona o semplicemente hai una passione sociosanitaria? Allora devi assolutamente partecipare al nostro webinar gratuito!

Parleremo della nuova figura del CAREGIVER SPECIALISTA, di come diventarlo, e di come trasformare la tua grande passione in una professione altamente remunerata e ricercatissima.

Non partecipando a questo evento ONLINE GRATUITO rischi di:

Perdere l’opportunità di essere tra i primi e più richiesti caregivers specialisti della tua zona;
Perdere l’opportunità di entrare nella prima rete di caregivers specialisti di Puglia e Basilicata;
Mancare al più importante appuntamento sociale e assistenziale di quest’epoca.

Richiedi ora su whatsapp il link di iscrizione, i posti sono limitati ! ⁨327 072 9678

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

polizia foto dietro

Manduria: circonvenzione di incapace anziano, marito e moglie ai domiciliari per operazioni da milioni di euro Polizia

carabinieri notte

Barletta, rissa l’anno scorso: undici misure cautelari Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione