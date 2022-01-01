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Vaccini anche oggi in Puglia Campagna anti corona virus: apertura straordinaria dell'hub di Valenzano nel pomeriggio

1 Gennaio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Quasi 32mila somministrazioni negli ultimi tre giorni dell’anno, circa 3mila nella sola giornata di ieri. E oggi sabato 1° gennaio apertura straordinaria dell’hub di Valenzano, dalle 15,30 alle 18,30, per la vaccinazione di over 18 prenotati. Hub attivi anche domani, domenica 2 gennaio: apertura in programma a Bari, hub Fiera del Levante (seduta pediatrica solo per le scuole), Alberobello, Sammichele di Bari e Monopoli. A tutte le sedute l’accesso è consentito solo su prenotazione: non si tratta di open day.
La campagna vaccinale della ASL Bari va avanti spedita. Ad oggi sono 438.810 i richiami effettuati, mentre nella fascia 5-11 sono state eseguite 12.135 vaccinazioni, oltre a 1.100 ragazzi tra i 16 e 17 anni che in pochi giorni hanno già ricevuto la terza dose.
Da domani in tutta la Puglia, seguendo i calendari delle Asl e aziende ospedaliere, si riprende comunque a vaccinare. Da lunedì 3 prenotazioni aperte sul sito lapugliativaccina, in farmacia e al numero verde anche per la fascia 5-11 anni, finora vaccinata solo con la chiamata delle scuole, sistema che ha finora garantito una delle coperture più alte d’Italia nella fascia pediatrica.

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