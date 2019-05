Traffico di droga Albania-Italia: un arresto in Puglia nell’operazione dei carabinieri di Firenze

Un arresto nel brindisino, cinque complessivamente in varie zone d’Italia. Operazione dei carabinieri di Firenze, contrasto al traffico di droga Albania-Italia. Stando all’accusa, gli stupefacenti in grandi quantità, giunti in Puglia, venivano smistati nel resto del Paese. Nell’operazione, sequestro di mezza tonnellata di marijuana.