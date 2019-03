Forbes: un avvocato salentino fra i top cento under 30 italiani

Un giovane salentino tra i 100 giovani talenti under 30 italiani. La rivista di Forbes Italia, come da tradizione annuale, ha stilato la classifica dei “100 Number one – Italia, giovani leader del futuro”, ossia i 100 giovani che con il loro talento, stanno contribuendo a ridisegnare il mondo del business.

Tra i giovani presenti in questa classifica (tra i quali c’è anche il noto calciatore Nicolò Zaniolo), per la categoria “Law & Policy” è stato inserito Edoardo Brillante, avvocato 29enne, associate dello studio Gianni Origoni Grillo Capelli & Patners (uno degli studi legali con fatturato più alto in Italia e in Europa) ed external legal counsel per Goldman Sachs. Edoardo Brillante è salentino doc, originario di Maglie dove tuttora è residente. (leccesette.it)