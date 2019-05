Elezioni europee ed amministrative oggi

Si vota dalle 7 alle 23: in Puglia si eleggono anche 67 sindaci AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Si vita dalle 7 alle 23 per il rinnovo del parlamento europeo. La Puglia è nella circoscrizione sud Italia in cui vengono eletti 18 dei 76 europarlamentari (tre dei quali entreranno in carica dopo la Brexit).

Si vota anche per le regionali in Piemonte e per le comunali in circa 3800 Comuni italiani fra cui 67 pugliesi.

Terminate le operazioni di voto si procederà con lo scrutinio relativo alle elezioni europee. Successivamente, domani alle 14, sarà la volta dello scrutinio per le amministrative.

Aggiornamenti in tempo reale in questo notiziario.

Elezioni amministrative 26 maggio 2019, elenco dei Comuni Puglia:

Città metropolitana di Bari

BARI

Binetto

Bitritto

Cellamare

Corato

Gioia del Colle

Poggiorsini

Putignano

Rutigliano

Turi

Provincia di Brindisi

Mesagne

Ostuni

Villa Castelli

Provincia di Foggia

Apricena

Biccari

Carlantino

Castelluccio Valmaggiore

Castelnuovo della Daunia

Celle di San Vito

Deliceto

FOGGIA

Lesina

Lucera

Orta Nuova

Poggio Imperiale

San Giovanni Rotondo

San Severo

Sant’Agata di Puglia

Stornarella

Torremaggiore

Troia

Volturara Appula

Volturino

Provincia di Lecce

Andrano

Bagnolo del Salento

Botrugno

Campi Salentina

Carpignano Salentino

Castrì di Lecce

Copertino

Corsano

Cursi

Giuggianello

LECCE

Lequile

Martignano

Miggiano

Minervino di Lecce

Morciano di Leuca

Muro Leccese

Novoli

Palmariggi

Parabita

Seclì

Soleto

Specchia

Sternatia

Supersano

Surano

Tiggiano

Tuglie

Zollino

Provincia di Taranto

Carosino

Faggiano

Leporano

Maruggio

Roccaforzata