Ceglie Messapica: festival dei giochi, quindicesima edizione

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Il Grande Spettacolo dei Giochi torna a invadere le strade di Ceglie Messapica, per il quindicesimo anno consecutivo!

Tiro alla Fune, Cuccagna, Carrettoni, Botti Rotolanti, Biliardone Umano, Palla Avvelenata, Campana, Briscola, Scopa e tanti altri giochi saranno gli indiscussi protagonisti del Festival più giocherellone del mondo.

Si terrà a Ceglie Messapica (Br) da Giovedì 27 a domenica 30 giugno la quindicesima edizione del Festival dei giochiorganizzato dall’Associazione Casarmonica in collaborazione con l’Associazione culturale “La Ghironda” e Idea Show, e con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Ceglie.

Un calendario fitto di appuntamenti, rigorosamente tutti gratuiti e tutti aperti al pubblico, grazie alla folta schiera di volontari che permetteranno a tutti i visitatori di giocare a oltre 30 giochi.

Le piazze della città vecchia saranno il luogo rappresentativo del Festival, ospitando adulti e bambini provenienti da tutta la Puglia, che avranno un unico imperativo: giocare!

È proprio con i giochi di strada che qui si combatte da 15 anni l’azzardopatia, prendendo per quattro giorni metaforicamente possesso delle chiavi della città vecchia, con una cerimonia inaugurale che coinvolge tutti gli abitanti del paese.

«Anche quest’anno – ha commentato Mirko Lodedo, presidente di Casarmonica – abbiamo voluto fortemente riconfermare il festival, visto che il nostro intento di combattere l’azzardopatia non può certo dichiararsi concluso. L’incredibile successo dello scorso anno, che ha portato alla sottoscrizione di un patto con il nostro comune, ridando così al gioco di strada quel ruolo culturale e sociale che gli spetta di diritto, classificandolo di fatto come Bene Comune, in questa edizione vedrà nuovi comuni aderire all’accordo.

Qui da noi, il gioco viene inteso come strumento di aggregazione della comunità, da non confonderlo con altre forme di non-gioco (come l’azzardo), che nulla hanno a che fare con lo spirito fanciullesco, che da sempre lega i giochi di strada agli esseri umani, l’uno all’altro.»