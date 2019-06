Xylella, sopralluoghi e incontri di Emiliano in Salento

Tweet di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:

Sarò qui in Salento due giorni, anche per incontrare le associazioni agricole e gli operatori colpiti da xylella. Guardate questi piccoli ulivi nelle foto: impiantati lo scorso ottobre, in pochi mesi sono arrivati già a una buona altezza e l’anno prossimo si potrà raccogliere.

Ho piantato due ulivi di specie Favolosa che resiste alla xylella. Stiamo mettendo a disposizione degli agricoltori decine e decine di milioni di euro per procedere agli espianti ed ai reimpianti.

Che Dio benedica la terra, gli ulivi e il lavoro dell’uomo.