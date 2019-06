Azzardo: consiglio regionale della Puglia, il distanziometro non tutela dalla patologia

Il consiglio regionale della Puglia ha fatto una mezza marcia indietro sul contrasto all’azzardo. I lavoratori del settore all’esterno dell’aula, il loro sit-in ha portato (a loro) qualche risultato. Emendamento bipartisan maggioranza-centrodestra: il distanziometro da applicare solo per le nuove attività e non a cinquecento metri da luoghi sensibili (tipo scuole o luoghi riguardanti i minori) ma a duecentocinquanta. Così, una grande soluzione non drmbra essere. Le famiglie, con l’azzardo, si rovinano. E va fatto il massimo per evitarlo. Questo, per il solo fatto di essere un compromesso, non è il massimo.